Bigliettazione elettronica, anche i giornalai perplessi: "Assurdo il metodo di vendita. Si sono impelagati in una situazione paradossale"

"Le edicole sono state tagliate fuori senza neanche essere avvertite".

Dopo i tabaccai (leggi QUI) anche i giornalai della provincia di Savona sono sul piede di guerra sul sistema di bigliettazione elettronica per viaggiare sui mezzi di trasporto pubblico locale. Anche le edicole infatti sono sempre state un punto di riferimento per la vendita dei ticket di viaggio.

Claudio Levratti Presidente Provinciale di Savona e Coordinatore della Regione Liguria dello Snag (sindacato Nazionale autonomo Giornalai) alla nostra redazione ha fatto presente alcune criticità sul servizio: dalle tessere che possono contenere solo 5 biglietti, passando per le divisioni in tratte, lo spreco di carta per le operazioni e il costo.

"La cosa assurda è il metodo di vendita dei biglietti con la macchinetta. Ogni volta che vendiamo una tesserina scarica dal costo di 1 euro si puo pagare in contanti, con bancomat o carta di credito e se il cliente vuole caricare 6-7 biglietti, io devo fare 5 biglietti, farglieli pagare (usciranno poi lo scontrino del pos e quello di Tpl.ndr), poi per ulteriori 1-2 biglietti bisogna ripassare la tessera e il bancomat di nuovo. Il cliente deve fare quindi 3 operazioni, con una marea di carta che si spreca. Un sistema del genere come è possibile? In più sulla tessera si può mettere un solo tipo di tratta, vivimo di turisti soprattutto stranieri e loro comprano biglietti per esempio per dirigersi a Finale, Alassio, Laigueglia, e come fanno?".

"La Regione dove vive? Potevano portare tutto a due euro e potevano togliere tutti i colori delle tratte. Si sono andati ad impelagare in una situazione paradossale" continua Levratti.

Con il servizio partito a marzo i giornalai lamentano anche una mancata rendicontazione da parte di Tpl Linea.

"Non abbiamo ricevuto ancora una contabilità, nessun resoconto delle vendite. Le tessere le abbiamo già pagate noi (100 a testa) e su quelle non si guadagna nulla, l'aggio sui biglietti è al 5%, sugli abbonamenti è al 3%, ma non è scritto da nessuna parte" conclude.

Ieri Tpl Linea ha voluto precisare alcuni aspetti, aprendo al confronto e agli accorgimenti da mettere in campo.

“Dal 1° aprile la bigliettazione elettronica regionale (BER) è attiva su tutto il territorio della provincia di Savona. Il sistema è innovativo e necessita di un tempo fisiologico perché vada a regime: Tpl Linea, d’intesa con la Regione Liguria, è la prima azienda ligure ad aver attivato e a sperimentare la BER; il nostro personale è pertanto a disposizione dei clienti e delle rivendite per eventuali chiarimenti al numero verde 800 808 712” spiega l'azienda di trasporto pubblico locale.

L’azienda sottolinea come l’introduzione del nuovo sistema rappresenti una fase iniziale “di sperimentazione e collaudo del nuovo sistema” destinata a essere affinata nel tempo anche grazie ai riscontri degli utenti e degli operatori coinvolti. “I dati raccolti e i riscontri dei clienti consentiranno di monitorarne il funzionamento e di apportare eventuali correzioni e miglioramenti” hanno proseguito.

Sul fronte delle rivendite autorizzate, uno dei punti più contestati dai tabaccai, Tpl Linea respinge le accuse relative alla mancanza di supporto e formazione. “In merito alle rivendite autorizzate i titolari delle attività commerciali che hanno sottoscritto con la nostra azienda un contratto hanno ricevuto tutti una formazione in loco sul funzionamento della BER e del sistema tecnologico per ricaricare le card ‘Flex’ e ‘Pass’, e sono stati dotati di un manuale di istruzioni dedicato”. L’azienda ribadisce inoltre la propria disponibilità a fornire assistenza continua agli esercenti:“Tpl Linea si è sempre resa disponibile per ulteriori chiarimenti al numero verde o tramite posta elettronica”.