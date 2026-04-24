25 aprile, tutte le celebrazioni comune per comune in provincia di Savona

Concerti, fiaccolate, cortei e deposizioni di corone d'alloro nei Monumenti ai Caduti di Savona e di tutta la provincia si svolgeranno domani in occasione della Festa della Liberazione, il 25 aprile.

SAVONA

Venerdì 24 aprile ore 20:00: Fiaccolata per le vie di Savona con partenza da Villapiana concentramento davanti alla SMS 24 Aprile, da Lavagnola concentramento SMS libertà e lavoro, dalle Fornaci concentramento SMS Fornaci, dalla Rocca concentramento SMS La Rocca.

Arrivo ore 21:00 in Piazza Martiri della Libertà, deposizione corone al monumento alla Resistenza, letture degli studenti di Savona. Orazione ufficiale del Sindaco di Savona Marco Russo.

25 APRILE (R)ESISTE 2026

Il Comitato Provinciale ANPI Savona organizza dalle ore 11:00 di sabato 25 aprile 2026, presso la Fortezza del Priamàr, attività multidisciplinari adatte ad ogni età, il tema di quest’anno è l’Ottantesimo Anniversario del suffragio universale e del voto alle donne.

Eventi che si svolgeranno nella diverse aree della Fortezza del Priamàr

PALAZZO DEL COMMISSARIO e CAPPELLA SCONSACRATA

sabato 25 Aprile dalle 14 alle 24 mentre da domenica 26 a giovedì 30 aprile serie di mostre visitabili dalle ore 10 alle ore 12 e poi dalle 15:30 alle 17:30

Mostre e proiezioni sui temi e valori della Resistenza, delle resistenze, della Costituzione organizzate da ANED Savona e ISREC provinciale, Fondazione Centofiori, Coop Liguria, Associazione Culturale Liguria Palestina, Operazione Colomba, Arcy Gay e sezioni di ANPI Vado Ligure e ANPI Legino.

PIAZZA DELLA CITTADELLA

sabato 25 aprile dalle ore 14:00 Stand espositivi delle Associazioni partecipanti tra cui ANPI (sezioni territoriali), MFE, CGIL, EMERGENCY, LIBERA, ARCI, Villapiana Antifascista, AUSER, UAAR, SUNIA, CONFABITARE, LEGAMBIENTE, LibreriCoop, ONELOVE Udi, Telethon, Ciclo Officina della Pace, Caritas, Teatro 21, Anteas,. Stand di somministrazione di cibi e bevande.

ARTI RESISTENTI! MATASSA IN FORTEZZA

Area della Cittadella adiacente al Palazzo della Sibilla:

sabato 25 aprile dalle ore 12:00 merendino di Matassa pranzo al sacco / porta cibo da condividere Musica di band locali, durante i cambi palco interventi al microfono di collettivi savonesi impegnati nel sociale.

COLONNATO DEL PIAZZALE DEL MASCHIO

sabato 25 aprile dalle ore 14:00, Stand e Gazebo per la somministrazione di cibi e bevande.

BALUARDO DI SANTA CATERINA

sabato 25 aprile dalle ore 14:00 Animazione per bambini a cura Anteas (scacchi) e PROGETTOCITTA’ Ludobus (giochi di una volta, percorsi e attività per bambini).

PIAZZALE DEL MASCHIO

sabato 25 aprile Musica a partire dalle 18:30 fino alle ore 24:00, CONCERTO DEL 25 APRILE con i Not Moving, - LE BIRRETTE - SARAH LEE GUTHRIE feat. RADOSLAV LORKOVIC & BORDERLOBO - LOS SABROSON ORCHESTRA

direzione artistica a cura di Raindogs House, Radio Jasper presenterà la serata dal palco e sarà in diretta sulla sua web radio.

Martedì 28 Aprile ore 18:00 presso la libreria Ubik, evento patrocinato da CGIL, Arci, ANPI, Aned e Isrec di Savona Presentazione del libro Fascistissima .Come nel 1926 Mussolini eliminò la Libera stampa di Giovanni Mari, Caporedattore del Secolo XIX, moderano Massimo Costantini e Francesca Agostini Presidente Provinciale ANPI Savona.

ALASSIO e LAIGUEGLIA

A Laigueglia la mattinata prenderà avvio alle 9.30 con il raduno in piazza, seguito dagli interventi delle autorità locali e dalla deposizione delle corone d’alloro ai monumenti ai Caduti, gesto che rinnova ogni anno il legame tra memoria e identità civica.

A seguire, ad Alassio alle 10.30 in Piazza della Libertà si svolgeranno le celebrazioni con la benedizione delle corone e la Santa Messa. Dopo i saluti del Sindaco, Arch. Marco Melgrati, e i saluti dell’ANPI, seguirà l’orazione ufficiale di Mauro Righello, Presidente dell’ISREC di Savona. L’“Ollandini Casual Orchestra” dell’Istituto Comprensivo Statale di Alassio eseguirà alcuni brani musicali. La cerimonia proseguirà con la deposizione delle corone d’alloro nell’atrio del Comune, ai Monumenti ai Caduti e alla lapide posta sul Pontile Bestoso, dove si concluderà la manifestazione. In caso di pioggia, la Santa Messa si svolgerà presso la Collegiata di Sant’Ambrogio al termine della cerimonia civile.

ALBENGA

D’intesa con il Comune di Albenga, con FIVL (Federazione Italiana Volontari della Libertà), ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi di prigionia nazisti), con il gruppo dei Familiari delle Vittime del Centa, in collaborazione con Veggia Arbenga, i Fieui di Caruggi, Croce Bianca, il Dopolavoro Ferroviario, UNITRE ed il Centro Pannunzio, anche quest’anno, nella serata del 25 aprile, appuntamento con il “Concerto della Liberazione”.

Lo spettacolo, che si terrà, come ormai consuetudine, ad Albenga, nei Giardini Pubblici “Libero Nante” di Viale Pontelungo, con inizio alle ore 18,00, è il momento di riflessione che ogni anno il professor Nicola Nante dedica alla memoria del padre, Libero Nante (medico, imprenditore, patriota), fondatore, insieme alla madre, Maria Rosa Zunino, della Clinica San Michele.

"Quest’anno ricorre l’81° anniversario della Liberazione, festa di tutti, ora quanto mai, che tutte le componenti sociali devono stringersi “a coorte” per affrontare gli attuali momenti di difficoltà economica ed i venti di guerra che lo scenario internazionale fa soffiare - spiegano dall'organizzazione - non a caso il Concerto si svolge sotto l’egida dei principali Club Service operanti nella zona, dal Rotary (Club di Alassio e di Albenga), al Lions (Club Albenga Host e Garlenda Val Lerrone), allo Zonta (Alassio-Albenga), alla Fidapa-BPW (Sezioni di Albenga e di Alassio) per rievocare la feconda stagione che, a partire dal 25 aprile 1945, ha visto la rinascita democratica del nostro Paese, simboleggiata dalla Costituzione Repubblicana, frutto della Resistenza, ed il “miracolo economico” di cui è stata capace la generazione dei nostri padri".

L’iniziativa integra il corposo programma comunale, che inizierà la sera del 24 aprile con una fiaccolata lungo il tracciato delle pietre d’inciampo commemorative delle 59 Vittime della Foce del Centa. Nel corso della mattinata del 25 aprile, alle 9,00, S. Messa in Cattedrale, poi la deposizione di fiori al Monumento ai Caduti in Piazza IV Novembre, la manifestazione in Piazza del Popolo con l’orazione dell’On. Emanuele Fiano, il corteo con l’accompagnamento del Corpo Bandistico “G. Verdi”. Alle ore 18,00 l’esibizione dell’Accademia Musico-Vocale Ingaunia “E. Marcelli”, introdotta da autorità comunali, regionali e nazionali: essa intonerà brani del repertorio classico, oltre ai tradizionali inni patriottici ed ai canti del periodo storico della Liberazione. Al termine del Concerto, la Direzione della Casa di Cura “San Michele” offrirà, nel suo vicino Parco, con accesso da Via Valle d’Aosta, una “Apericena ingauna” (rivisitazione di piatti e prodotti tipici del territorio), con accompagnamento musicale del Duo Bruno e Olinda (lei premiata cantante dialettale, i cui nonni furono tra le Vittime della Foce del Centa).

ALBISOLA SUPERIORE/ALBISSOLA MARINA/ STELLA

Fiaccolata della Liberazione. Partenza alle 20.00 dal Comune di Albisola Superiore, Piazza della Libertà, via Turati, Corso Mazzini, via XXV Aprile, via San Pietro, via IV Novembre, arrivo sulla passeggiata Montale, passaggio sul ponte, arrivo sul Lungomare degli Artisti, attraversamento pedonale presso i Bau Bau Village (Pesci Vivi), via Repetto e ingresso nella zona pedonale, via Colombo, via Grosso, via Salomoni, arriva al parco Faraggiana dove interverranno il Sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, il Sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti e del Sindaco di Stella Andrea Castellini. Orazione conclusiva di Andrea Pasa, segretario generale della Camera del Lavoro Cgil di Savona. (La Fiaccolata non si svolgerà in caso di maltempo. Ritrovo presso il Muda Centro Esposizioni Albissola Marina.

ALBISOLA SUPERIORE

Sabato 25 aprile ore 8:30 – Partenza delegazione dal Comune per deposizione corone. Ore 8.45 – Deposizione corona presso Monumento dei Caduti di Ellera. Ore 9:15 – Deposizione corona Pannello caduti al Cimitero della Pace. Ore 9:30 – Deposizione corona Monumento ai Caduti degli Alpini. Ore 9.50 – Deposizione corona atrio del Palazzo comunale. Ore 10:00 – Deposizione corona monumento ai Caduti salita Chiesa S. Nicolò.

ALBISSOLA MARINA

Sabato 25 aprile ore 8.00 deposizione corone a cippi, targhe e lapidi ai Caduti per la Libertà presenti sul territorio. Ore 9.30 Piazza del Popolo. Santa Messa celebrata da Don Germano Grazzini e intervento del sindaco Gianluca Nasuti. A conclusione deposizione corone: Bambina di Terezin, targa intitolata a Giacomo Matteotti, Monumento ai Caduti.

BORGHETTO SANTO SPIRITO

Nella ricorrenza dell’anniversario della Festa nazionale della Liberazione, l’Amministrazione Comunale ed i cittadini commemoreranno l’evento con il seguente programma

Sabato 25 APRILE 2026

Ore 9.50

Raduno dei partecipanti in piazza S. Antonio

Ore 10.00

S. Messa in suffragio dei Caduti nella chiesa di S. Antonio

Ore 10.30

Corteo sino al monumento ai Caduti di piazza Fermi

• Saluto e commemorazione da parte del Sindaco Giancarlo CANEPA

• Orazione ufficiale del Prof. Pier Franco QUAGLIENI - docente e saggista di storia contemporanea e Presidente del Centro Pannunzio di Torino

Deposizione corona d’alloro

Ore 11.15

Corteo sino a P.za Libertà e deposizione fiori alla lapide ai Caduti nel loggiato di palazzo Pietracaprina

In caso di maltempo dopo la celebrazione della Santa Messa la manifestazione ufficiale di commemorazione si svolgerà presso la sala del Consiglio Comunale di piazza Italia mentre la deposizione della corona avverrà al termine della stessa

Le Associazioni e la cittadinanza sono invitate a partecipare

BORGIO VEREZZI

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione, la Società di Mutuo Soccorso “Concordia” di Verezzi, in collaborazione con l’ANPI di Borgio Verezzi e con il patrocinio del Comune di Borgio Verezzi, organizza una serata di testimonianze dal titolo “Resistenza ieri, Memoria oggi”.

L’iniziativa si terrà venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21.00 presso la sede sociale della Società di Mutuo Soccorso “Concordia”, in Piazza Gramsci 3 a Verezzi.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di riflessione e condivisione in vista del 25 Aprile, anniversario della Liberazione, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica della Resistenza e trasmetterne i valori alle nuove generazioni. Protagonisti della serata saranno: Marco Pesce, figlio del partigiano “Pietra” e Valentina Staricco, nipote del partigiano “Mingo”.

Attraverso i loro racconti familiari, verranno ripercorse esperienze di lotta e di impegno civile che hanno segnato la storia del nostro Paese, offrendo al pubblico uno sguardo diretto e autentico su quel periodo fondamentale. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Ingresso gratuito.

A Borgio Verezzi le celebrazioni del 25 aprile vedono in prima linea, oltre al Comune, anche il Gruppo Alpini e la S.M.S. Concordia Verezzi. Alle 9.30 cerimonia al Monumento ai Caduti nel piazzale della Chiesa di San Martino a Verezzi. Alle 10.45 cerimonia al Monumento degli Alpini nel piazzale antistante il Municipio. A seguire la cerimonia al Monumento ai Caduti in piazza San Pietro.

CAIRO MONTENOTTE

Sabato 25 aprile a partire dalle ore 9:30 in piazza della Vittoria, verranno resi gli onori al Monumento ai Caduti e si terrà una preghiera al Monumento ai Partigiani, accompagnata dalla Banda Musicale “Giacomo Puccini”. A seguire, presso l’Anfiteatro, si terranno i discorsi ufficiali di Leda Bertone e del sindaco Paolo Lambertini. La mattinata si concluderà con letture, riflessioni e momenti musicali a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo, degli studenti dell’I.I.S. Patetta di Cairo Montenotte e del Liceo G. Calasanzio di Carcare.

CELLE LIGURE

Programma delle celebrazioni del 25 aprile: Ore 09:00 Sagrato Chiesa Parrocchiale S.Michele Arcangelo : Benedizione Corone; Ore 09:30 Lapide in Località Torre; Ore 09:45 Monumento ai Caduti in Località Pecorile; Ore 10:00 Monumento ai Caduti in Località Sanda; Ore 10:30 Partenza corteo nella sede dell'Aps e dell'Anpi in via Colla; Ore 10:45 Monumento ai Caduti Via Bernando Arecco; Ore 11.00 Cippo Fratelli Figucci via Sant'Antonio; Ore 11:15 . A seguire intervento del sindaco Marco Beltrame nella sala consiliare ed intervento del presidente della sezione Anpi di Celle Matteo Mantero. Per tutta la giornata, presso la Sala Consiliare, vi sarà l'esposizione degli elaborati sul tema della Resistenza, realizzati dagli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di Celle Ligure.

CERIALE

Sabato 25 aprile, a partire dalle 10, autorità, associazioni, rappresentanze civili e militari e cittadini si ritroveranno in Piazza Nuova Italia, davanti al Palazzo Comunale, per dare avvio al corteo che, attraversando il cuore della città, raggiungerà Piazza XXV Aprile. Lì si terrà uno dei momenti più solenni della giornata: la deposizione della corona al Monumento al Partigiano, seguita dal saluto dell’Amministrazione comunale e dall’orazione ufficiale affidata a Erica Marzo, giornalista e nipote dei comandanti partigiani Pietro Maggio “Meazza” e Domenico Maggio “Meneghi”.

A rendere la ricorrenza ancora più intensa e carica di significato, sarà la presenza degli ultimi due partigiani in vita del territorio: Bice Comparato, staffetta partigiana conosciuta con il nome di battaglia “Angioletta”, oggi 99enne, e Agostino Raimondo, per tutti Pippo, “Giorgio” nella Resistenza, che ha compiuto 100 anni lo scorso novembre.

“Saranno con noi anche a pranzo al circolo. È un onore immenso poterli ascoltare e abbracciare”, afferma Dino Morando, presidente dell’Anpi di Ceriale.

La cerimonia sarà arricchita dalla partecipazione degli alunni delle scuole cerialesi, affinché la memoria della Resistenza non si fermi nei libri di storia, ma continui a camminare nei gesti e nelle coscienze.

In caso di maltempo, la manifestazione si terrà nella Sala del Consiglio Comunale.

FINALE LIGURE

Consueto Consiglio Comunale in seduta straordinaria alle ore 9.30 seguito, a partire dalle ore 10.30, dal corteo per le vie cittadine con la deposizione delle corone nei luoghi simbolo e ricordo della Resistenza e delle vittime del Nazifascismo in paese. Alle 11.30 il ritrovo in piazza Vittorio Emanuele con gli interventi del sindaco Angelo Berlangieri, del dirigente del Polo Scolastico Daniele Scarampi e della presidente dell'Anpi locale Marta Dabove. Orazione ufficiale di Ennio Peluffo, segretario generale Funzione Pubblica Cgil Savona.



QUI IL DETTAGLIO

LOANO

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, la città di Loano organizza una serie di eventi commemorativi per celebrare il 25 Aprile.

Programma della giornata :

Ore 10 - Presso il monumento ai Caduti, sulla passeggiata a mare, l'Associazione Sportiva MODERN JAZZ DANCE, presenta lo spettacolo di canti e balli "Sogna Ragazzo Sogna".

Ore 11 - Raduno in Piazza Italia (davanti al palazzo comunale) partenza del corteo con lo presenza della banda musicale "S. M. Immacolata" di Loano, deposizione fiori al monumento alla Resistenza presso i giardini 'Sandro Pertini".

Ore 11:30 - Presso monumento ai Caduti sulla passeggiata a mare, deposizione corona e saluto del Sindaca di Loano Luca Lettieri, del Presidente ANPI di Loano Giovanni Rovelli e del Rappresentante studenti Istituto Falcone di Loano.

Orazione ufficiale della prof Ivana Mandraccia (già dirigente istituto Falcone)

Ore 18 - Santa Messa presso monumento caduti in frazione Verzi di Loano.

PIETRA LIGURE

L’Amministrazione Comunale di Pietra Ligure, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (A.N.P.I.) e l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, invita la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni per l'Anniversario della Liberazione in programma sabato 25 aprile.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 9.00 Ritrovo in Piazza Martiri della Libertà, davanti al Municipio.

Ore 9.15 Sfilata per le vie cittadine accompagnati dalla Soc. Filarmonica “G. Moretti” con deposizione corona al Monumento ai Caduti e successivo omaggio al Monumento al Partigiano.

Ore 10.00 Santa Messa nella Basilica “San Nicolò di Bari” in suffragio dei defunti.

Ore 10.45 Piazza Martiri della Libertà: saluto del Sindaco Luigi DE VINCENZI ed orazione dell’On. Chiara GRIBAUDO.

Ore 11.45 Deposizione di una corona al cippo commemorativo dei Caduti di Ranzi.

Accoglieranno i convenuti, Sindaco e membri del consiglio comunale dei Ragazzi di Pietra Ligure, con letture.

In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso il Teatro Comunale “G. Moretti”

QUILIANO

Le celebrazioni prenderanno avvio venerdì 24 aprile alle ore 20:30 con la tradizionale fiaccolata, con partenza da Piazza Caduti Partigiani e arrivo presso l’ex S.M.S. Aurora di Valleggia in piazza della Chiesa.

Al termine della fiaccolata sono previsti i saluti ufficiali dei rappresentanti dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani (A.N.P.I.) delle sezioni di Valleggia e Quiliano e del Sindaco di Quiliano, Nicola Isetta. La serata proseguirà con un inter vento musicale del gruppo “Attenti a quel duo..in musica”, composto da Paolo Fer rando e Maurizio Di Noto, chitarrista.

Il programma proseguirà sabato 25 aprile 2026, giornata della Liberazione: alle ore 9.30 si terrà la cerimonia di commemorazione dei caduti Caroli, Marcenaro e Rocca presso il cippo situato dietro il Cimitero comunale; la mattinata proseguirà alle ore 10:30 a Roviasca, con un momento di preghiera e riflessione per i caduti e infine, alle ore 13:00, presso la S.M.S. Montagna, col tradizionale pranzo garibaldino (prenotazioni al numero 347/5289276).

Le celebrazioni si concluderanno domenica 26 aprile 2026 alle ore 10:00 in Piazza Costituzione a Quiliano con l’inaugurazione della targa “L’epigrafe sulla Costituzione” del professor Piero Calamandrei, a cura delle sezioni Anpi del territorio.

SPOTORNO

Appuntamento presso la sede ANPI di via Aurelia 60 per le 09.30,

L'avvio del corteo sarà per ore 10.00 con arrivo in piazza delle Vittoria per ore 10.30. A seguire alzabandiera, deposizione corona ai caduti, santa messa e interventi istituzionali.

STELLA

Appuntamento alle ore 10.00 nella Casa Natale di Sandro Pertini. Raduno ciclistico del Cap e dell'Ansaldo. Ore 11.30 corteo e omaggio delle autorità alla tomba del Presidente.

VARAZZE

Sabato 25 aprile 2026

Ore 8:45: Rappresentanza alla fraz. Pero, loc. Valloria – Partigiano combattente e deposizione di una corona alla lapide di Emilio Vecchia.

Ore 9:30: Rappresentanza al cimitero urbano per la deposizione di una corona al monumento ai Caduti ed alla tomba del Partigiano Emilio Vallino.

Ore 10:00: Raduno dal Palazzo comunale delle Rappresentanze Combattentistiche, Autorità Civili e Militari e partenza corteo con l’accompagnamento della Banda Cardinal Cagliero- Deposizione corona alla lapide di viale Nazioni Unite – via Malocello – P.zza Sant’Ambrogio e deposizione di una corona alla lapide dei Caduti di tutte le guerre – Via Sant’Ambrogio – via Buranello – passeggiata a mare – Deposizione corona al monumento ai Marinai d’Italia - Piazza De Gasperi.

Ore 10:30: Alzabandiera presso il Molo Marinai d’Italia – partenza corteo sino a Piazza Bovani e deposizione di una corona alla lapide di Nello Bovani – via Mameli – Piazza Dante - via Campana – Piazza Beato Jacopo.

Ore 11:00: Saluto del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e della Presidente della sezione ANPI di Varazze. Intervento del Prof. Giuseppe Milazzo - ISREC

Per segnalare il programma delle celebrazioni negli altri comuni potete contattare l'indirizzo mail direttore@savonanews.it.