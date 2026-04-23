Parole oltre le sbarre: a Finale, Renato Mele presenta Ora d’aria e Prova d’orchestra

Alla Libreria Cento Fiori torna l’appuntamento con la rassegna “Un libro… un autore” per la stagione 2025/2026. Sabato 25 aprile, alle ore 18, sarà ospite Renato Mele, che presenterà i volumi Ora d’aria e Prova d’orchestra, pubblicati da Mimesis Edizioni, in dialogo con Elvita Porrega.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire due opere che mettono al centro la scrittura come strumento di espressione, riscatto e libertà. Ora d’aria raccoglie racconti legati all’esperienza della detenzione, tra vissuto reale e immaginazione, delineando un percorso umano fatto di dolore, nostalgia ma anche speranza. Le storie diventano tentativi di evasione simbolica, spiragli attraverso cui recuperare identità e dignità, trasformando la parola in una forma di resistenza.

Un cammino che prosegue in Prova d’orchestra, dove le voci dei detenuti si intrecciano in una narrazione corale. Ogni racconto contribuisce a costruire una sorta di sinfonia collettiva, in cui esperienze diverse si uniscono dando vita a un’opera che supera le barriere fisiche del carcere. La scrittura si afferma così come possibilità concreta di ridefinire la propria esistenza e riaffermare il diritto a essere ascoltati.

La figura di Renato Mele incarna pienamente questo approccio. Ex libraio, oggi ottantaduenne, ha promosso iniziative di grande impatto sociale, come la raccolta di libri destinati ai detenuti del carcere di Bollate, coinvolgendo librerie e cittadini in un progetto che ha superato ogni aspettativa. Da quella mobilitazione sono nati centinaia di donazioni, segno di una partecipazione diffusa attorno al valore della cultura come strumento di inclusione.

Mele ha inoltre contribuito alla creazione e allo sviluppo delle biblioteche all’interno degli istituti penitenziari di San Vittore, Opera e Bollate, dove organizza attività legate alla lettura e alla scrittura. Un impegno che parte da una convinzione semplice ma profonda: i libri possono rappresentare una via di libertà, capaci di creare ponti tra le persone e offrire nuove prospettive anche nei contesti più difficili.