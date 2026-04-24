Bigliettazione elettronica, Tpl Linea: “Fase di collaudo, con dati e riscontri arriveranno correzioni e miglioramenti”

La bigliettazione elettronica regionale continua a far discutere in provincia di Savona. Dopo le proteste dei tabaccai (LEGGI QUI), arriva la replica di Tpl Linea, che difende l’introduzione del nuovo sistema e invita al confronto.

“Dal 1° aprile - spiega nella sua nota l’azienda - la bigliettazione elettronica regionale (BER) è attiva su tutto il territorio della provincia di Savona. Il sistema è innovativo e necessita di un tempo fisiologico perché vada a regime: Tpl Linea, d’intesa con la Regione Liguria, è la prima azienda ligure ad aver attivato e a sperimentare la BER; il nostro personale è pertanto a disposizione dei clienti e delle rivendite per eventuali chiarimenti al numero verde 800 808 712”.

L’azienda sottolinea come l’introduzione del nuovo sistema rappresenti una fase iniziale “di sperimentazione e collaudo del nuovo sistema” destinata a essere affinata nel tempo anche grazie ai riscontri degli utenti e degli operatori coinvolti. “I dati raccolti e i riscontri dei clienti - si legge ancora - consentiranno di monitorarne il funzionamento e di apportare eventuali correzioni e miglioramenti”.

Sul fronte delle rivendite autorizzate, uno dei punti più contestati dai tabaccai, Tpl Linea respinge le accuse relative alla mancanza di supporto e formazione. “In merito alle rivendite autorizzate - afferma - i titolari delle attività commerciali che hanno sottoscritto con la nostra azienda un contratto hanno ricevuto tutti una formazione in loco sul funzionamento della BER e del sistema tecnologico per ricaricare le card ‘Flex’ e ‘Pass’, e sono stati dotati di un manuale di istruzioni dedicato”. L’azienda ribadisce inoltre la propria disponibilità a fornire assistenza continua agli esercenti. “Tpl Linea si è sempre resa disponibile per ulteriori chiarimenti al numero verde o tramite posta elettronica”.

Di seguito le rivendite autorizzate attive su tutto il territorio della provincia di Savona:

- a ponente la tabaccheria in via Mazzini 5 ad Andora, la tabaccheria in via Fontana 10 ad Andora, la tabaccheria in via Cavour 59/A ad Andora, il bar in via Alighieri 42/44 a Laigueglia, la tabaccheria in via Milano 3 a Laigueglia, la tabaccheria in corso Marconi 59 ad Alassio, la tabaccheria in via Roma 15 ad Alassio, l’edicola in via Roma 70-71 ad Alassio, la tabaccheria 8 in via Leonardo Da Vinci 38 ad Alassio, il bar in via Mazzini 107 ad Alassio, la tabaccheria in piazza Don Francesco Della Valle 2 ad Alassio, la tabaccheria in via Al Piemonte 100 ad Albenga, la tabaccheria in via Piave 71 ad Albenga, la tabaccheria in piazza Matteotti ad Albenga (interno stazione FS), la cartoleria in via Brescia 23 ad Albenga, la tabaccheria in via Romana 16 a Ceriale, la tabaccheria in via Aurelia 115 a Ceriale, il bar in via Aurelia 74 a Ceriale, la tabaccheria in via Benessea 5 a Cisano sul Neva, il bar in piazza Gollo 10 a Cisano sul Neva, il bar in via Martiri 35 a Villanova d’Albenga, la cartoleria in via Dante 9r a Borghetto Santo Spirito, la tabaccheria in corso Europa 13r a Borghetto Santo Spirito, la tabaccheria sul lungomare Madonna del Loreto 11 a Loano, la tabaccheria in via Aurelia 364 a Loano, il bar in via Aurelia 1 a Loano, la tabaccheria in via Aurelia 202 a Loano, la tabaccheria in via Aurelia 295 a Loano, la tabaccheria in viale Colombo 49-51 a Borgio Verezzi, la tabaccheria in via Matteotti 181 a Borgio Verezzi, la tabaccheria in via XXV aprile 209 a Pietra Ligure, la tabaccheria in corso Italia 136 a Pietra Ligure, l’edicola in via Rossello 12 a Pietra Ligure, la tabaccheria in corso Italia 14 a Pietra Ligure, la tabaccheria in via Brunenghi 333 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Brunenghi 91 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Calvisio 80 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Pertica 31 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Drione 32 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Rossi 34 a Finale Ligure, la tabaccheria in via Aurelia 199 a Varigotti, il supermercato in piazza Massa 14 a Calice Ligure, il bar in via San Francesco d’Assisi 1 a Toirano, la tabaccheria in via Leale 6 a Calizzano.

- A levante: la tabaccheria in via Monastero 4 a Noli, la tabaccheria in piazza Morando a Noli, l’agenzia viaggi in via Aurelia 77 a Spotorno, la tabaccheria in via Berninzoni 68 a Spotorno, la tabaccheria XXV aprile 20 a Vado Ligure, la tabaccheria in Piazza Cavour 7 a Vado Ligure, il bar in via Aurelia 178 a Vado Ligure, la tabaccheria in via Aurelia 380 a Vado Ligure, la tabaccheria in via Piave 66 a Vado Ligure, la tabaccheria in via Porcile 19-21r a Valleggia/Quiliano, la tabaccheria in via Diaz 32 a Quiliano, la tabaccheria in corso Ricci 211r presso il centro commerciale Il Gabbiano a Savona, la tabaccheria in via San Lorenzo 50 a Savona, la tabaccheria in via Paleocapa 144r a Savona, la tabaccheria in via Paleocapa, 80r a Savona, la tabaccheria in piazza Diaz 66 a Savona, la tabaccheria in via Tardy e Benech 79 a Savona, la tabaccheria in via Torino 32 a Savona, la tabaccheria in via Cavour 25r a Savona, la tabaccheria in via Nizza 278-280r a Savona, l’edicola in via Don Minzoni 45 a Savona, la tabaccheria in via XX Settembre 77r a Savona, la tabaccheria in via Turati 8 ad Albisola Superiore, la tabaccheria in corso Mazzini 52 ad Albisola Superiore, l’edicola in corso Mazzini 168 ad Albisola Superiore, la tabaccheria in piazza San Francesco 7 ad Albisola Superiore, la tabaccheria in viale Liguria 10 ad Albissola Marina, la tabaccheria in via Colombo 14 ad Albissola Marina, l’edicola in via Cilea 4r ad Albissola Marina, la tabaccheria in via Monte Tabor 31-33 a Celle Ligure, l’edicola in via Colla 14 a Celle Ligure, il bar in piazza Salvo d’Acquisto a Varazze, la tabaccheria in via Cairoli 2 a Varazze, la tabaccheria in piazza Beato Iacopo 17 a Varazze, la tabaccheria in piazza San Bartolomeo 3 a Varazze.

- In Valbormida: la tabaccheria in corso Martiri della Libertà 9 a Cairo Montenotte, la tabaccheria in corso Martiri della Libertà 110 a Cairo Montenotte, la tabaccheria in corso Alighieri 10 a Cairo Montenotte, la tabaccheria in corso XXV aprile 39 a Cairo Montenotte, la cartoleria in via Garibaldi 23 a Carcare, la tabaccheria in piazza Sapeto 4 a Carcare, la tabaccheria in piazza Italia 8 a Millesimo, il bar in piazza della Libertà 98 a Millesimo, la cartoleria in via Padre Garello 60 a Cengio, la tabaccheria in via Nazionale 23 a Dego, la tabaccheria in via Chiarlone 53 a Piana Crixia, l’edicola in via Paleologo 33 ad Altare, la tabaccheria in via Roma 67 ad Altare, la tabaccheria in via Badano 18 a Sassello, la tabaccheria in piazza Indipendenza 20 a Pontinvrea.

L’elenco delle rivendite viene costantemente aggiornato sul sito https://welcome.tpllinea.it/liguria-go/.