Sanac, Pirondini e Traversi (M5S): "Ora che c’è acquirente, Governo lavori per sblocco commesse"

“È sicuramente una notizia positiva il forte interesse del gruppo veneto Beltrame nei confronti di Sanac: l’azienda di refrattari è stata in questi anni una delle vittime più evidenti della crisi cronica dell’ex Ilva. Invitiamo pertanto il ministro Urso a produrre il massimo sforzo perché l’offerta possa diventare vincolante in tempi abbastanza rapidi, con l’obiettivo di riuscire finalmente a dare una prospettiva seria ai circa 400 lavoratori dei siti produttivi di Vado Ligure, Gattinara, Grogastu e Massa. Per rendere Sanac ancora più appetibile, però, è quanto mai necessario lo sblocco delle commesse da parte di Acciaierie d’Italia”. Così in una nota il senatore e il deputato del M5S Luca Pirondini e Roberto Traversi.

“Il quadro tragico venutosi a creare all’ex Ilva di Taranto lo conosciamo tutti, e il governo Meloni si appresta a ripetere l’errore del commissariamento, opzione già sperimentata in modo fallimentare con Renzi. Sanac, dal canto suo, ha pagato un prezzo altissimo a causa dello sconquasso finanziario e produttivo del polo siderurgico tarantino. L’azienda però è forte di un know-how consolidato che non va assolutamente disperso. Quindi, per far sì che l’operazione Beltrame possa avere esito positivo - previo adeguato piano industriale - è fondamentale che Sanac riprenda l’attività e che i lavoratori escano dal limbo della cassa integrazione. Da Urso ci aspettiamo risposte immediate”.