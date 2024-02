Celle, nella casa di riposo N.S. di Misericordia grande festa per i 101 anni di Giuseppa Valentino

101 anni e non sentirli. A festeggiare ieri l'importante compleanno nella casa di riposo Fondazione N.S di Misericordia di Celle Ligure è Giuseppa "Pina" Valentino.



Alla presenza del sindaco Caterina Mordeglia e dei parenti un mazzo di fiori e una torta di compleanno le hanno allietato la felice giornata.



"Grazie al sindaco di Celle Ligure e a tutte le persone che sono venute per festeggiare con noi. Pina era felicissima" dicono dalla casa di riposo di via Boagno.