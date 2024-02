Albenga 2024, Nicola Podio (FI): “Pronti a metterci al lavoro per rilanciare la nostra città”

“Ringrazio i vertici provinciali e regionali della Lega per aver posto la loro fiducia nella mia persona in vista delle prossime elezioni amministrative. L’unità del centrodestra ad Albenga è da sempre la chiave fondamentale per vincere le elezioni e per governare bene la città”.

Lo afferma, in una nota, l’architetto Nicola Jacopo Podio, già consigliere comunale nelle precedenti amministrazioni di centrodestra, dopo che questa mattina il segretario della Lega Sara Foscolo e il responsabile per le elezioni 2024 in seno al partito Giancarlo Canepa hanno confermato ai microfoni di Savonanews la decisione che ha finalmente messo d’accordo tutti, nel centrodestra ingauno. Ieri sera (1 febbraio), infatti, nel corso di una riunione interna alla Lega sezione di Albenga, la scelta di appoggiare il nome del forzista Nicola Podio, già sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia (leggi QUI). “Decisione nata dall’ascolto del territorio, non calata dall’alto”, come hanno precisato Foscolo e Canepa.

“Ora, insieme a tutte le forze del territorio e ai singoli cittadini che prenderanno parte al nostro progetto siamo pronti a metterci al lavoro per migliorare e rilanciare la nostra città” conclude Podio.

Non resta che attendere l’esito dell’incontro tra i coordinatori regionali dei partiti di centrodestra, che avverrà nella giornata di domani, sabato 3 febbraio.