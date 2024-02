Savona, atti vandalici in via Beato Ottaviano, Pasquali: "Fatti 48 interventi di polizia di Stato e locale”

“Succede soprattutto in orario serale – ha spiegato Orsi – a causa di persone che non vi sostano per ragioni apprezzabili ma che creano disagio per chi abita e transita da quelle parti. In più,ci sono stati vandalici che hanno danneggiato materiale urbano come impianti d'irrigazione e telecamere di sorveglianza e furti e danneggiamenti nei box".

“Sappiamo perfettamente qual è la situazione – ha risposto l'assessore Barbara Pasquali - consociamo anche la conformazione dell'area che è particolare. E' sostanzialmente una striscia di terreno e con un accesso ai box privati agevolato e facilitato proprio dalla conformazione architettonica del tutto e rende particolarmente complicato anche il monitoraggio dell'area. Il monitoraggio e controllo c'è stato dal 1 gennaio 2023 a 1 gennaio 2024 sono stati fatti ben 48 interventi in loco. In alcuni casi sono state chieste le generalità e quasi sempre sono giovani che fanno schiamazzi, atti vandalici. Disturbo della quiete pubblica, in altri casi fanno uso di sostanze stupefacenti. Spesso e volentieri nel momento in cui arriva la polizia di Stato o la polizia locale è difficile trovare in flagranza di reato queste persone. I controlli ci sono ma nonostante siano fatti in maniera assidua non basta. Abbiamo anche fatto delle proposte ai residenti, in materia di convenzione per ottemperare glia obblighi da una parte e dall'altra ma la proposta non è stata colta. L'amministrazione è disponibile a trovare altre linee d'azione che poi prevedono l'implementazione delle barriere architettoniche per limitare l'accesso delle persone”.