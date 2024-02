Attualità |

No al rigassificatore, tutto pronto per la camminata di protesta all'avvio del Festival di Sanremo

Partiranno domani, 6 febbraio, due pullman da Savona. Venerdì 9 incontro all'Sms Serenella con Fratoianni e Bonelli

La protesta contro il posizionamento della nave rigassificatrice "Golar Tundra" a circa 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 km da Savona, sbarca al Festival di Sanremo. Domani due pullman partiranno da Piazza Mameli alle 14.00 in direzione della città dei fiori e dell'inizio della kermesse musicale. Non verranno organizzati presidi e non ci sarà una manifestazione ma una “passeggiata a Sanremo con le nostre bandiere”. I partecipanti possono quindi portare bandiere, cartelli singoli, casacche con messaggi. Per venerdì 9 febbraio alle 17.00 è stato organizzato un incontro all'Sms Serenella delle Fornaci l'incontro "Un futuro a tutto gas?" al quale saranno presenti i deputati Angelo Bonelli, portavoce dei Verdi e Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana. "Il piano Meloni affossa le rinnovabili e punta sui combustibili fossili, aumenta la dipendenza dell'Italia dalle forniture energetiche estere, vuole il rigassificatore a Vado-Savona. Opera inutile. Proponiamo una politica energetica differente" spiegano nel manifesto dell'incontro.

Luciano Parodi

