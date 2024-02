Savona, in lista d'attesa per un intervento da inizio 2020: "Non mi resta che rivolgermi al privato"

"Quando l'agosto scorso mi ha chiamato l'Asl per chiedermi se fossi ancora interessato all'intervento di asportazione di un'ernia inguinale sono rimasto allibito. Non sapevo cosa rispondere". S.G aveva fatto la sua visita specialista con l'inserimento in lista d'attesa per l'intervento a un'ernia prima che scoppiasse la pandemia.

Pensava di sbrigarsela in qualche mese. Poi il Covid ma, a fine pandemia, con la ripresa degli interventi, la cosa continua ad andare per le lunghe. E' ancora in lista d'attesa e lo scorso agosto un dipendente l'Asl, nella fase di controllo delle liste, lo ha chiamato chiedendogli se avesse già fatti l'intervento in qualche altro ospedale o se volesse rimanere in lista.

"Ho detto di sì – spiega l'uomo – ma nessuno mi ha ancora chiamato e non so quanto dovrò ancora aspettare. Credo che andrò dal privato perché mi dà fastidio. Va bene il covid, va bene che non c'è personale, ma oltre tre anni per un intervento mi sembra veramente troppo".

Un altro paziente M.R. ha invece fatto la sua visita dopo il Covid, nell'agosto 2022 quando gli è stato detto che avrebbe dovuto operarsi ed è stato messo in lista d'attesa. "Ma pensavo che non la tirassero per le le lunghe oltre l'anno. Invece sono ancora qui. Speriamo che mi chiamino presto".