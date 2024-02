Giorno del ricordo, Varazze commemora le foibe e l’esodo degli italiani dall’Istria

Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 febbraio di ogni anno, che ricorda i massacri delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata. Varazze rende omaggio con un appuntamento insieme ad alunni e alunne della scuola secondaria di primo grado Fabrizio De André, venerdì 9 febbraio 2024 alle ore 10.00 nella sala consiliare del Comune.

Un evento fortemente voluto dall'amministrazione Comunale di Varazze.

Il parlamento italiano ha istituito nel 2004 la celebrazione di una giornata del ricordo per commemorare le foibe e l'esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e dalla Dalmazia. Il giorno scelto è stato il 10 febbraio, anniversario del trattato di Parigi che nel 1947 assegnò l'Istria, alla Jugoslavia.

"Questi drammatici avvenimenti formano parte integrante della nostra Nazione - afferma l'assessore alla Cultura Mariangela Calcagno - e devono essere radicati nella nostra memoria, ricordati e spiegati alle nuove generazioni. Le tragedie del passato non si devono ripetere in futuro, e come dice l'articolo della Costituzione - conclude l' assessore - l'Italia ripudia la guerra, l'Italia dà fiducia nella libertà e nella comprensione."

La cittadinanza è invitata a partecipare.