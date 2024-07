Finale, Galyna Gusachenko protagonista ai Concerti dell'Abbazia

L'appuntamento conclusivo dei Concerti dell'Abbazia di Finalpia, lunedì 29 luglio alle ore 21, vede come protagonista Galyna Gusachenko, musicista ucraina e vincitrice del Primo Premio ex aequo alla 49a edizione del Palma d'Oro di Finale Ligure.

La pianista propone al pubblico un programma eterogeneo con opere di Valentin Silvestrov (1937), compositore ucraino vivente; Aloise Vecchiato (1913-2004), fondatore del concorso Palma d'Oro; Muzio Clementi (1752-1832), il cosiddetto "padre del pianoforte"; Robert Schumann (1810-1856), con brani tratti dalla raccolta "Foglie colorate"; e Franz Liszt (1811-1886), di cui suonerà la Rapsodia ungherese n. 10.

Questo concerto prelude alla 50a edizione del Palma d'Oro, per la quale sono già stati selezionati i 12 musicisti che suoneranno a Finale Ligure dal 29 agosto. Il festival Palma d'Oro sarà inaugurato quest'anno da un concerto per pianoforte e voce, con Cosimo Panozzo e Luca Rasca, e dalla storia per immagini del Concorso, il 25 agosto in Piazza Abbazia a Finalpia. A questo seguiranno i concerti della giuria, lunedì 26 agosto in Basilica di San Biagio a Finalborgo, martedì 27 agosto nei Chiostri dell'Abbazia di Finalpia, e mercoledì 28 agosto con un concerto omaggio ad Aloise Vecchiato.

La giuria per la 50a edizione è composta da otto membri: Takahiro Seki (Presidente), Hans Peter Stenzl, Volker Stenzl, Luca Rasca, Piotr Machnik, Luca Trabucco e, per la prima volta a Finale Ligure, Vovka Ashkenazy e Boris Petrushansky.