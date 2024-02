Incendio al centro raccolta rifiuti di Bragno, scongiurato il danno ambientale. Lambertini: "Parametri ok, ma aspettiamo relazione da Arpal"

"Domani avremo la relazione finale da Arpal, ma stando ai primi riscontri, dal punto di vista ambientale, sembra non ci siano problemi". Ad affermarlo è il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, in merito all'incendio divampato nella notte presso il centro di raccolta dei rifiuti gestito da Iren e situato nella frazione di Bragno.

"L'intervento celere sia dei vigili del fuoco che dei tecnici di Arpal ha garantito sopralluoghi immediati, evidenziando l'assenza di problematiche sia nell'aria che nell'acqua".

"I parametri risultano essere tutti a posto", ha commentato il primo cittadino, aggiungendo che ulteriori valutazioni sulle polveri verranno effettuate da Arpal nei prossimi giorni mediante l'impiego di sensori. Tuttavia, i parametri precursori finora analizzati hanno registrato valori pari a zero per quanto riguarda l'analisi diossina, indicando una situazione sotto controllo dal punto di vista degli inquinanti più critici.

L'incendio è divampato attorno alle ore 5, interessando un capannone e della plastica accatastata al suo interno. Gli accertamenti per valutare l'entità dei danni e le cause sono ancora in corso.

Nel frattempo, il gruppo di opposizione 'Cairo in Comune' ha presentato un'interrogazione urgente per "conoscere i dati relativi alle sostanze inquinanti derivanti dalla combustione dei rifiuti e sapere se vi sono pericoli per la salute degli abitanti e dei lavoratori della zona. Il deposito è già stato coinvolto da altri gravi incendi nel 2015 e nel 2018".