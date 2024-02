Savona, musiche d'opera all'insegna del clarinetto ai "Pomeriggi della Mozart"

Nell'ambito l'ottava stagione de “I pomeriggi della Mozart” organizzati dall'Associazione Mozart Savona ecco un appuntamento originale e di piacevole ascolto.

Il 9 febbraio, alle 17,30, saranno di scena Edoardo Piazzoli (clarinetto) e Livia Rigano (pianoforte) impegnati in un programma intitolato “Clarinetto all'Opera”. In programma musiche di Verdi, Rossini, Bellini, Cavallini. Il concerto, ad ingresso libero, si svolgerà presso la sala Stella Maris di piazza Rebagliati a Savona.

I concerti della stagione sono organizzati in collaborazione con l'associazione Allegro con Moto di Savona. L'Associazione Mozart Savona ringrazia per il sostegno la Fondazione De Mari, il Banco di Credito Cooperativo Pianfei e Rocca de' Baldi, e le Assicurazioni Brignolo-Allianz.

I protagonisti

Edoardo Piazzoli, diplomato in clarinetto presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano sotto la guida del M° Primo Borali, ha proseguito gli studi presso l’Accademia Chigiana di Siena, dove si è perfezionato con il M° Giuseppe Garbarino, conseguendo il Diploma d’Onore. Successivamente ha completato la sua formazione con i Maestri Fabrizio Meloni, Michele Carulli e Richard Stoltzman.

Presso il Conservatorio di Musica di Como ha conseguito con il massimo dei voti e la lode la laurea Magistrale in clarinetto ad indirizzo “solistico” e il medesimo titolo accademico in Direzione e Composizione per Coro. Membro dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole (FI), ha collaborato con le Orchestre RAI, Radio-Televisone della Svizzera Italiana di Lugano, “I Pomeriggi Musicali di Milano“, Sinfonica di S. Remo, “A. Toscanini” di Parma, Teatro “La Fenice” di Venezia, l’Orchestra Sinfonica Arscantus (VA), Orchestra sinfonica Europea (VA) e con Lake Como Philamonic Orchestra (Co), con le quali ha inciso per le case discografiche Nuova Era, Icarus Ricordi, Fonit-Cetra ed Arion.

Vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ha partecipato al prestigioso “Festival d’Automne de l’Operà de Paris Bastille” di Parigi suonando con i solisti dell'Orchestra RAI in un concerto dedicato alle musiche di L. Berio, diretto dallo stesso compositore. Si è esibito in qualità di esecutore e direttore in Belgio, Francia (Parigi), Polonia, Romania, Stati Uniti d'America (Chicago), Svizzera, Ungheria, Austria (Vienna sala d’oro). Titolare della cattedra di Clarinetto presso il Liceo Musicale “A. Manzoni”di Varese è invitato in qualità di esperto in commissione di Concorsi e di docente a Masterclass in Italia ed all’estero.

Livia Rigano si è diplomata in pianoforte presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano. Ha seguito corsi internazionali di interpretazione pianistica perfezionandosi fra gli altri con il M° Nelson Delle-Vigne Fabbri, in Belgio, con il M° Oxana Yablonskaya (docente alla Juillard School di New York) in Francia, con il M° Jean Francois Thiollier e con il M° Eli Perrotta in Italia. E’ stata premiata in diversi concorsi nazionali ed internazionali. Ha tenuto concerti in molte città italiane ed estere, sia come solista che in varie formazioni cameristiche, ospite di numerose rassegne e stagioni musicali. E’ stata accompagnatrice pianistica di un master di canto tenuto a Taipei (Taiwan).

Su invito dell’Istituto Italiano di Cultura di Pechino e del China International Culture Exchange Center ha effettuato, come solista, una tournée in Cina, esibendosi alla Concert Hall di Pechino e nei Conservatori di Pechino e di Shanghai, ottenendo un notevole successo, evidenziato anche dal prestigioso “China Daily”. Nell’ambito delle attività dell’Istituto Italiano di Cultura presso l’Ambasciata d’Italia in Danimarca, ha tenuto concerti a Copenaghen, sempre in qualità di solista, riscuotendo unanimi consensi di critica e di pubblico. Si è esibita a Chisinau in duo clarinetto e pianoforte, ricevendo una calorosa accoglienza dal pubblico moldavo e un lusinghiero riconoscimento dell’Ambasciatore Italiano della Moldavia.

Ha registrato, insieme ad altri artisti, un CD dedicato ai valzer per pianoforte dei compositori più significativi della letteratura pianistica. Ha partecipato ad un ciclo di lezioni-concerto dedicate all’esecuzione integrale delle sonate di W.A. Mozart, esibendosi a Milano ed in altre città lombarde. Da diversi anni tiene concerti secondo la formula della lezione-concerto con l’intento di promuovere e divulgare la cultura musicale.

Accanto all’attività concertistica, si è sempre dedicata alla didattica musicale: è docente di ruolo di pianoforte e accompagnatrice pianistica presso il Liceo Musicale Statale “Manzoni” di Varese e presso l’ISSM di Reggio Emilia. Diversi suoi alunni hanno vinto premi in concorsi e sono stati ammessi ai corsi accademici di primo e secondo livello presso i Conservatori. In seguito a selezione per titoli ed esami, è stata nominata dal Conservatorio di Como supervisore di tirocinio del biennio di secondo livello per la formazione dei docenti.

Dopo la maturità scientifica, si è laureata con il massimo dei voti e la lode in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo con indirizzo specifico in Musica, presso l’Università degli Studi di Bologna. Da diversi anni ricopre il ruolo di direttore artistico e organizzativo di stagioni musicali in Provincia di Varese.