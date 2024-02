L'Oncologia dell'Asl si aggiudica il finanziamento del "Progetti Giovani Ricercatori" per la ricerca sul cancro

Il reparto di Oncologia di ASL2 diretta dal dottor Marco Benasso da sempre si occupa anche di ricerca clinica partecipando a studi clinici sia spontanei -ovvero disegnati da associazioni scientifiche nazionali su grosse tematiche oncologiche- sia quelli sponsorizzati da aziende farmaceutiche nell’ambito della sperimentazione di nuovi farmaci antitumorali.

A coronamento di questa consolidata attività, recentemente uno studio clinico spontaneo sul carcinoma renale disegnato da una giovane oncologa del reparto, la dottoressa Sara Elena Rebuzzi, in collaborazione con gli Ospedali Universitari di Verona e Bologna, ha vinto un finanziamento del Ministero della Salute nell’ambito della Ricerca Finalizzata “Progetti Giovani Ricercatori”.L’ottenimento di questo finanziamento, che viene assegnato solo agli studi più importanti e promettenti in campo nazionale, testimonia la bontà del progetto proposto e certifica l’affidabilità dell’Oncologia dell’Asl2 per il suo svolgimento.

Faranno parte dell’equipe impegnata nella conduzione di questo studio la dottoressa Sara Elena Rebuzzi, responsabile del progetto, la dottoressa Cecilia Nasso, co-investigator, la dottoressa Francesca Bertolotti, study coordinator e la dottoressa Fulvia Ciarlo Coordinatore Infermieristico, in collaborazione con il Reparto di Anatomia Patologica diretto dal dottor Ezio Venturino ed il reparto di Urologia diretto dal dottor Maurizio Schenone.

Inoltre l’Oncologia dell’Asl2 è capofila, insieme all’Ospedale Universitario IOV di Padova, del primo Registro Nazionale che raccoglie i dati sulle nuove strategie terapeutiche dei pazienti affetti da carcinoma renale avanzato.Entrambi i progetti hanno come obiettivo produrre nuove evidenze scientifiche finalizzate ad ottimizzare e personalizzare la cura dei pazienti.

La Direzione di Asl2 ci tiene a complimentarsi con la dottoressa Rebuzzi e il direttore della struttura Marco Benasso per l'ottimo lavoro che stanno svolgendo.