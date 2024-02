Albenga, manutenzione di rii e canali: interventi intensificati in viale Che Guevara e nella zona di Vadino

Continuano come da programma gli interventi manutentivi sul territorio comunale. Anche in vista della pioggia prevista per oggi, venerdì 9 febbraio e domani, sabato 10, in questi giorni sono iniziati gli interventi per il corretto deflusso dei canali di viale Che Guevara.

I lavori proseguiranno anche nella giornata di oggi sia in viale Che Guevara che alla foce di rio Avarenna (zona Vadino).

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: "Si tratta di interventi manutentivi che vengono periodicamente effettuati su tutto il territorio comunale. Particolare attenzione, anche per le previsioni meteo e la pioggia in arrivo, sullo sbocco a mare di rii e canali. In questi giorni si sta intervenendo su viale Che Guevara per il corretto deflusso dei canali presenti e oggi si proseguirà anche su rio Avarenna in zona Vadino".