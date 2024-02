Meteo, nel weekend arriva la pioggia

Dopo giorni di alta pressione e temperature primaverili ci attende un fine settimana movimentato, con piogge e neve in montagna. Anche se sembra più un peggioramento autunnale che invernale. Graduale miglioramento da domenica.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Venerdì 9 e sabato 10 febbraio

Cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto, precipitazioni in un primo tempo su Liguria e alto piemonte, da domani più diffuse anche sul resto del Nord Ovest. Neve abbondante oltre i 1300/1400 m su verbano, valle d'Aosta e torinese, nonchè su Alpi marittime al confine con la Francia. Piogge prevalenti sotto queste quote, molto forti in Liguria, intense su pianure settentrionali.

Temperature massime in calo e comprese tra 8 e 12°C su pianure, 12/14°C su coste. Minime domani mattina in aumento e comprese tra 6 e 9°C in pianura, 11/12°C su coste.

Venti moderati o localmente forti meridionali/scirocco su Liguria, in rotazione da nord e calo di intensità dal pomeriggio di sabato. Assenti su pianure, raffiche di direzione prevalente meridionale sulle Alpi.

Domenica 11 febbraio.

Miglioramento a partire da ovest, ancora residue precipitazioni al mattino su alessandrino e Liguria, precipitazioni irregolari da nordovest sui confini alpini della Valle d'Aosta. Rasserenamenti nel corso della giornata.

Temperature massime in leggero rialzo, minime stazionarie o in leggero calo in caso di rasserenamenti temporanei.

Venti assenti o deboli variabili su pianure, deboli o localmente moderati settentrionali su genovese e savonese, Foehn anche forte su Alpi occidentali, Valle d'Aosta e Alpi settentrionali.

Tendenza successiva.

La settimana inizierà con bel tempo e temperature in ulteriore rialzo, ma le correnti in quota rimarranno mediamente occidentali, per cui sarà possibile il passaggio di altre brevi perturbazioni nel corso della stessa.

