Sanremo, operaio cade da un'altezza di 5 metri, trasportato in elicottero al Santa Corona

Mobilitazione di soccorsi, questa mattina in corso Garibaldi a Sanremo. Erano le 11.30 quando un operaio ha fatto un volo di circa 5 metri. L'uomo stava sistemando il ledwall che si trova davanti al Palafiori, quando ha perso l'equilibrio ed è finito a terra.

Ha riportato un trauma facciale ed un altro con la sospetta frattura ad un braccio. Era cosciente durante i soccorsi ed è stato prima soccorso dal personale medico del 118 e dai militi di Sanremo Soccorso.

Viste le sue condizioni, ne è stato disposto il trasporto in codice rosso e in elicottero, al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono gravi ma, dai primi riscontri, non sembra in pericolo di vita.