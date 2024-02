Savona, il Comune rivede la destinazione dei fondi Por Fesr per le scuole Astengo, andranno alle Colombo Pertini

Secondo i tecnici per le scuole Astengo è più conveniente rifare completamente l'edifico che sottoporlo a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per questo il Comune ha deliberato che le risorse del Por Fesr, inizialmente dedicate alle scuole di via Migliardi e Venè per l'efficientamento energetico, saranno utilizzate per interventi sulle scuole Pertini Colombo.

A questa conclusione si è arrivati dopo un'analisi dello stato delle scuole Astengo affidato allo studio Persico con studio di Carcare.

"Dalle indagini effettuate dal professionista incaricato e dalla prime analisi è emerso che, a causa del mediocre stato di conservazione delle strutture verticali in calcestruzzo non armato - spiega il Comune - evidenziato localmente da situazioni di avanzato degrado sia nella parte basamentale, sia in corrispondenza di aree soggette ad infiltrazioni di acqua attuali e/o passate e a causa della mediocrità delle caratteristiche meccaniche del materiale costituente in particolare le strutture verticali portanti del piano seminterrato, terra e primo, caratterizzato da eccessiva friabilità e dalla presenza random di aree localmente decoese, risulta assai complesso oltre che oneroso eseguire interventi di consolidamento puntuali".

Le parti in questione sono così state messe in sicurezza e come soluzione ideale è stata presentata quella di una totale sostituzione dell'edificio con la sua ricostruzione. Per questo Palazzo Sisto ha inserito l'intervento di ricostruzione ‘Piano triennale 2023-2025 dei fabbisogni di edilizia scolastica della Regione Liguria’ per 10 milioni e mezzo di euro.