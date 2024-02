I cantauova incontrano le scuole di Dego: riparte la tradizione tra musica e beneficenza

Oggi, martedì 13 febbraio, alcuni membri del gruppo cantauova di Dego e Rocchetta hanno incontrato le scuole deghesi: l'infanzia e la primaria "Bruno Munari" e la secondaria di primo grado "Scauri".

"E' stata una bellissima occasione per gli alunni di avvicinarsi da vicino a una tradizione radicata nella zona della Val Bormida da generazioni", commenta il vice sindaco Corrado Ghione.

Durante l'incontro, i ragazzi e le ragazze hanno dimostrato un vivo interesse per l'operato dei cantauova, che dedicano il loro tempo libero a cantare per cause benefiche.

Quest'anno, il ricavato delle attività del gruppo sarà devoluto a favore dell'associazione Guido Rossi, in collaborazione con la parrocchia di Dego, per sostenere le famiglie bisognose della zona. I cantauova hanno iniziato la raccolta fondi ieri e continueranno fino alla fine della Quaresima, percorrendo le strade e le località di Dego e dei dintorni.

"Si tratta di un'esperienza gratificante quando le scuole aprono le proprie porte alla conoscenza, consentendo agli studenti di confrontarsi e connettersi con le realtà e le tradizioni del territorio. Questo incontro ha dimostrato quanto sia importante mantenere vive le tradizioni locali e promuovere la solidarietà all'interno della comunità", conclude il vice sindaco Ghione.