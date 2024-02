Alassio, all'auditorium "Baldassarre" la presentazione del libro "Tradito"

Venerdì 16 febbraio, alle ore 21, l'auditorium "R. Baldassarre" della biblioteca civica "R. Deaglio" di Alassio aprirà le sue porte per ospitare un evento culturale: la presentazione del volume "Tradito: Don Giacomo Bonavia e i preti ribelli" di Daniele La Corte, pubblicato dalle Edizioni Fusta nel 2023.

L'incontro, organizzato dall'Anpi sezione Alassio-Laigueglia, in collaborazione con l'associazione Vecchia Alassio e il patrocinio del comune di Alassio, promette di essere un'occasione imperdibile per conoscere la figura di Don Giacomo Bonavia e scoprire i dettagli di una storia avvincente e travagliata.

Il romanzo "Tradito" rappresenta l'undicesimo lavoro letterario di Daniele La Corte e si propone di far emergere dal dimenticatoio la figura di Don Giacomo Bonavia, un parroco coraggioso e idealista che ha vissuto i momenti più bui della Seconda Guerra Mondiale nella località di Villanova d'Albenga, a pochi chilometri da Alassio.

Don Bonavia e altri religiosi, accomunati dal desiderio di libertà e dall'odio per la violenza, si sono trovati al centro di una Resistenza morale e spirituale contro il regime fascista e nazista. Rifiutando categoricamente l'uso delle armi anche nei momenti più drammatici, si sono guadagnati il titolo di "ribelli", difendendo i valori dell'umanità e della pace in un contesto segnato dalla brutalità e dalla crudeltà.

Il volume narra in particolare la vicenda di Don Bonavia come mediatore nella delicata operazione di liberazione di un dirigente della Totd in cambio di due prigionieri partigiani. Un gesto di grande coraggio e altruismo che, purtroppo, si rivelerà un tradimento quando un presunto resistente rivelerà la sua identità, causando l'arresto e le torture del parroco.

Durante l'incontro, Andrea Elena, presidente dell'associazione Vecchia Alassio, arricchirà la serata con commenti, letture e proiezioni storiche, offrendo un'immersione più profonda nel contesto storico e umano in cui si è svolta la vicenda di Don Bonavia e dei suoi compagni di lotta.

"Tradito" di Daniele La Corte si propone quindi di riportare alla luce una pagina importante e spesso misconosciuta della Resistenza partigiana, sottolineando le contraddizioni e le sfide affrontate dai preti "ribelli" in un periodo di estrema tensione e conflitto.

L'evento, che prevede l'ingresso libero, rappresenta un'opportunità unica per riflettere sulla storia e per onorare la memoria di coloro che hanno sacrificato la propria vita per difendere i valori fondamentali dell'umanità.