Mario Moscardini presenta il libro "Il Carnevale di Albenga"

Sabato 17 febbraio, alle ore 17,30, nella Sala San Carlo di Via Roma 58 ad Albenga si terrà la presentazione del libro di Mario Moscardini “Il Carnevale di Albenga” per le “Edizioni del Delfino Moro”, stampato dalla “Tipolitografia Ciuni”.

L'opera ricostruisce un avvenimento di costume che ha caratterizzato la Città nel primo Novecento, dal 1904 al 1940, quando veniva organizzato un Corso Mascherato "grandioso". Albenga per alcuni mesi era coinvolta nell'allestimento di carri allegorici di notevoli proporzioni, curati sino a raggiungere straordinari effetti scenici ed artistici. Carri e gruppi mascherati altrettanto ricercati sfilavano per le vie cittadine fra ali di folla in festa.

L'autore racconta, con i documenti del tempo e un ampio repertorio iconografico, le varie fasi della preparazione e dello svolgimento di un evento capace di attirare nella Città ingauna più di 20mila spettatori. Moscardini fa riemergere dai ricordi del passato e dalle numerose foto d'epoca, sopravvissute agli anni, il magico clima carnevalesco che i carri allegorici e il Corso Mascherato riuscivano a creare sul Viale albenganese.

La presentazione sarà arricchita dalla proiezione delle più significative immagini recuperate dal passato e dai motivi musicali che accompagnavano la sfilata. L'opera si avvale del Patrocinio del Comune di Albenga, Assessorato Turismo e Cultura. Partecipa l'Associazione Vecchia Albenga.

Interverrà Giovanni Ansaldi chiamato a dialogare con l'Autore e con gli Albenganesi che con vecchie immagini, documenti d'epoca e ricordi riemersi dai racconti familiari hanno contribuito al recupero di un passato che stava per cadere nel completo oblio. L'ingresso è gratuito. La Fondazione G.M. Oddi offrirà a tutti i partecipanti un rinfresco.