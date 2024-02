Tirreno Power e Fondazione Bellonci, al via un concorso fotografico sull'energia

Parte da oggi il concorso ‘La mia energia’ rivolto alle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Savona. Una iniziativa di Tirreno Power con il sostegno della Fondazione Bellonci, organizzatrice del Premio Strega.

Un concorso fotografico a cui i ragazzi sono invitati a partecipare con un massimo di cinque fotografie, corredate di titolo e didascalia, che ritraggono il tema della transizione energetica e della trasformazione. Proprio il tema della trasformazione è il filo conduttore delle iniziative che Tirreno Power ha portato in tutta Italia coinvolgendo anche la città di Savona lo scorso 31 maggio in un incontro con Massimo Recalcati, Lucilla Giannini e Marco Garofalo.

I lavori dovranno essere inviati entro il 20 maggio. I tre premi dei primi classificati sono buoni acquisto in prodotti culturali e per il vincitore e la sua classe anche un workshop di fotografia teorico e pratico con Marco Garofalo, oltre una visita alla centrale di Vado Ligure di Tirreno Power. Qui il regolamento e tutte le informazioni per partecipare: https://www.tirrenopower.com/Storia/la-mia-energia/.

Le opere verranno esposte negli spazi della centrale di Vado Ligure e proiettate durante la premiazione del concorso nel mese di giugno. La giuria è composta da Marco Garofalo, fotoreporter, Fabrizio Allegra, direttore Generale di Tirreno Power e rappresentanti delle istituzioni culturali del territorio.