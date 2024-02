Tirreno Power, la Procura di Savona fa ricorso in Appello contro la sentenza di assoluzione di 24 imputati

La Procura di Savona ha presentato in Appello il ricorso di 67 pagine a firma del Procuratore capo Ubaldo Pelosi e del pm Elisa Milocca, così come l'associazione Uniti per la Salute (nella giornata di domani), contro la sentenza del giudice del Tribunale Francesco Giannone in merito all'assoluzione di 24 imputati per disastro sanitario colposo, vertici ed ex dirigenti dell'azienda nel procedimento sulla Tirreno Power .

"Non può infine essere accolta la prospettazione avanzata in sede conclusiva dal pubblico ministero, secondo cui la responsabilità degli odierni imputati (o meglio, di coloro che, in ragione della permanenza nelle rispettive cariche, hanno partecipato alla scelte gestionali a cui sono riferiti gli addebiti che hanno trovato conferma: il mancato raggiungimento della prova in ordine all'elemento materiale ha reso tuttavia superfluo affrontare il tema di tale ripartizione) potrebbe essere affermata ravvisando comunque un concorso di cause ai sensi dell'art. 41 c.p., di modo che il contributo concorrente delle altre sorgenti inquinanti non sarebbe comunque idoneo ad interrompere il nesso causale tra l'apporto riferibile alla centrale e l'evento - il passaggio finale delle motivazioni che hanno portato all'assoluzione - Proprio l'impossibilità di stabilire un concreto apporto emissivo ascrivibile alle condotte illecite poste in essere nell'ambito della gestione della centrale, non solo nei termini indicati dall'accusa (il 12%, soglia che in ogni caso non potrebbe essere raggiunta, per quanto già evidenziato in ordine alla mancata dimostrazione dei due fattori che avrebbero prodotto tale risultato), ma in assoluto, preclude tale possibilità, considerando peraltro che, nella fattispecie in esame, è stato l'evento, ancor prima del nesso causale, a non trovare compiuta dimostrazione".