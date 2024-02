Stella città Presidenziale, verrà inserita in itinerari dei luoghi dove sono nati e vissuti i presidenti della Repubblica

Stella città presidenziale. Dopo essere entrati a far parte della rete “Siti storici Grimaldi“ grazie alla storia che lega il comune dell'entroterra alla famiglia monegasca e con Montecarlo, il comune è entrato a far parte delle Città Presidenziali che prevede l’inserimento nell'itinerario culturale, storico e turistico dei luoghi dove sono nati e dove hanno vissuto i Presidenti della Repubblica.

La cerimonia si svolgerà sabato 24 febbraio alle ore 11 nel municipio di Stella e alla presenza di Nicola Schellino, sindaco di Carrù, al Cavaliere Elisabetta Favetta, Presidente dell’Associazione Sandro Pertini e del Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Ivan Giuseppe Drogo Inglese.

Il comune nei mesi scorsi aveva acquistato lo storico castello di San Giovanni i cui proprietari furono anche in passato la famiglia Grimaldi di Montecarlo.

L'amministrazione lo aveva acquisito da un privato per una cifra che si attesta sui 70mila euro ai quali vanno aggiunte le somme per l'unione dei progetti del restyling completo anche delle aree intorno e dell'oratorio di proprietà della Confraternita e la ricerca dei finanziamenti per il progetto esecutivo.

Stella era entrata a far parte dal gennaio del 2023 della rete dei siti storici Grimaldi che sono 50 in Francia e 25 in Italia (di cui uno ad Andora e uno a Stella).

A ricevere la targa il sindaco del comune di Stella Andrea Castellini alla presenza del primo cittadino di Carrù Nicola Schellino.

Carrù è il luogo di nascita del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi e infatti il prossimo 24 marzo, si terrà una analoga cerimonia nel comune cuneese in occasione dei 150 anni della nascita avvenuta il 24 marzo del 1874. Sarà previsto un collegamento telefonico con Luigi Mennella, sindaco del comune di Torre del Greco (Napoli), cittadina dove si ritirò a vivere e morì il primo Presidente della Repubblica Italiana Enrico De Nicola.

Alessandro “Sandro” Pertini nacque a Stella il 25 settembre 1896 dai genitori savonesi, il padre Alberto e la madre Maria Muzio. In seguito si sposò con la torinese Carla Voltolina. L’8 luglio del 1978 venne eletto Presidente della Repubblica Italiana. Morì a Roma il 24 febbraio del 1990. La casa natale è oggi proprietà della Regione Liguria ed è aperta al pubblico grazie all’Associazione Sandro Pertini di Stella presieduta da Elisabetta Favetta.