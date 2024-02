Spotorno dice si alla panchina viola contro gli abusi: "Dare voce al dolore di tutti coloro che hanno subito"

Un'iniziativa alla quale aveva già partecipato in passato, grazie all'impegno della Croce Bianca la quale aveva donato ai giardini nei pressi di Villa Albini (l'ex municipio) un vero e proprio set di panchine per sensibilizzare su diversi argomenti.

Rispondendo all'appello lanciato dall'associazione italiana dei sopravvissuti agli abusi del clero, l'Amministrazione spotornese ha infatti dato l'ok a questa nuova iniziativa di sensibilizzazione riconoscendo, come spiegato dal sindaco Fiorini nella sua lettera di risposta, il "ruolo che svolge la comunicazione nel processo di promozione dei valori e dell'attenzione alle categorie più fragili e svantaggiate".

"Il progetto illustrato, inteso come mission rispetto alla necessità di sensibilizzazione verso i più delicati temi sociali, nonché la scelta della Regione Liguria come punto di partenza per una campagna su scala nazionale, rappresenta per noi motivo di orgoglio al punto da rafforzare la volontà, già peraltro ben radicata, di affrontare i cosiddetti 'fattori determinanti', siano essi ambientali o sociali, con l'obiettivo specifico di informare, influenzare e motivare la collettività rispetto ai temi dell'abuso e della violenza verso i minori e le persone vulnerabili" si legge nella risposta del Comune spotornese.

"La panchina, in particolare, in quanto luogo della pausa per eccellenza - sottolineano dall'Amministrazione - assume nelle nostre città un'importanza sempre maggiore, superando la pura valenza di arredo urbano per diventare portatrice di significati e funzioni specifiche. Inclusiva per la sua forma e struttura, solidale per la battaglia sociale che rivendica, rappresentativa per il suo colore viola, simbolo di conciliazione e di ricerca di nuovi equilibri".

"Siamo certi che la panchina viola sarà in grado di sensibilizzare la collettività verso il delicato tema della violenza sui minori che, con coraggio, l'Associazione Rete L'Abuso promuove in tutta Italia. Pertanto, nell'ottica di favorire l'azione e mostrare praticamente i benefici derivanti dalla volontà di condividere le riflessioni attraverso iniziative simboliche, si vuole dare voce al dolore di tutti coloro che hanno subito, raccogliendone la testimonianza attraverso l'impegno civico e la presenza sul territorio" conclude il sindaco Fiorini.

Al momento una location per la sua installazione non è ancora stata definita in maniera certa, qualche novità dovrebbe giungere nei prossimi mesi. Certa è invece la finalità, per l'Amministrazione, di questa iniziativa.