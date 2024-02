Albenga, chiuderà dopo quasi 45 anni Fidar Cosmesi. Assessore Vannucci: "Un vero e proprio punto di riferimento"

Chiuderà ad Albenga Fidar Cosmesi della famiglia Raimondo-Caffa e l'amministrazione comunale ha voluto salutare la storica attività da quasi 45 anni nel comune ingauno.

"Nella mia qualità di assessore al commercio della nostra città, vorrei ringraziare Anna e Claudio per quello che, con la loro attività, hanno rappresentato per 45 anni, per la nostra città. Infatti la Fidar Cosmesi, non é stata soltanto una semplice rivendita di profumi e prodotti cosmetici, ma un vero e proprio punto di riferimento per donne e uomini che volevano in qualche modo curare la propria persona - spiega Mauro Vannucci, assessore al commercio del Comune di Albenga - I loro consigli sono sempre stati preziosi ed indispensabili per i clienti che, uscendo da quel negozio, sentendosi appagati, avevano migliorato in qualche modo il loro stato di vita".

"Insomma Anna e Claudio, supportati dalla insostituibile Cristina, hanno, in buona sostanza, fornito un prezioso servizio a tutta la città e non solo. Vorrei ricordare come anche famosi personaggi dello spettacolo nazionale, che per riservatezza non si possono nominare, passando in riviera, non hanno mai dimenticato di fare una visita alla Fidar Cosmesi. Cari Anna, Claudio e Cristina, ci mancherete molto" conclude Vannucci.