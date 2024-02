Assonautica nelle scuole per la tutela del mare: a Savona l'incontro con i ragazzi della 4^ della scuola primaria "Mignone"

Mercoledì 14 febbraio Assonautica ha fatto visita agli studenti della classe 4^A della Scuola Primaria “Mignone” di Savona.

"Abbiamo parlato, come sempre, dell’inquinamento, della plastica usa e getta, dei mozziconi a terra che poi finiranno in mare attraverso i tombini, ma anche della necessità di rispettare gli abitanti del mare, della loro fondamentale utilità per l’ecosistema marino - sottolineano da Assonautica - Gli alunni si sono alternati nella lettura, sulla lavagna elettronica, di una favoletta reperita in rete sul sito della LAV, che insegna a non catturare con il retino meduse, granchi o altri animali marini. Al termine hanno risposto tutti con entusiasmo alle nostre domande, dimostrando di avere seguito la lettura con attenzione e di averne compreso l’insegnamento.Nel tempo rimasto hanno iniziato un disegno sull’argomento 'Proteggiamo il mare'. Ormai sono convinti, quando andranno al mare metteranno da parte i retini ed osserveranno gli animali marini soltanto nel loro ambiente, senza catturarli".