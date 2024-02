Forza Italia, il commissario Pignocca: "Lavoriamo per fare crescere il partito. Puntiamo al Congresso provinciale entro l'autunno"

Forte del rientro di Angelo Vaccarezza, e di molti politici a lui vicini come l'ex sindaco di Loano Luigi Pignocca, di recente nominato commissario, o il presidente della Provincia Olivieri Forza Italia si prepara alle elezioni di giugno e punta a consolidare il partito con nuovi tesserati, molto calati in questi ultimi anni.

“Sono rientrato nel partito dove ho mosso i primi passi – dichiara Pignocca – Sono sempre stato con Angelo Vaccarezza e Olivieri, ho seguito la loro campagna elettorale. Per queste europee e amministrative, dove vanno al voto 40 comuni, c'è molto da lavorare. Molti candidati sono persone che conosco bene in seguito alla mia esperienza da sindaco”.

L'alleanza di centrodestra non si discute; resterebbe quella del modello della coalizione che lo ha confermato in regione, a parte qualche riserva che riguarderebbe Cambiamo.

“Con cambiamo siamo alleati in Regione – prosegue Pignocca - quindi cercheremo come in passato di andare tutti insieme solo con qualche particolarità” . Su quali siano queste particolarità il commissario di Forza Italia non si sbottona ma delinea quali saranno i prossimi passi del partito.

“L'obiettivo è fare crescere il partito e farlo ripartire – conclude Pignocca – e portarlo al 10% alle europee come ha detto l'onorevole Tajani; con le amministrative è diverso. Quella del commissario è una carica a tempo. Lavorerò per portare il partito ai congressi cittadini e poi a quello provinciale per creare la nuova segreteria. Vorremmo farlo entro l'autunno. Ci sarà da lavorare sia in quelle zone dove Forza Italia è più strutturata sia nelle altre. Ad esempio a Savona non abbiamo una sede ma ci stiamo lavorando”.