Cinghiale ferito da una freccia, l'OSA tuona: "Uno strumento di tortura"

Tra gli animalisti liguri serpeggia la tristezza per la sorte del cinghiale ferito con una freccia di arco o balestra, l’altro ieri in Valbisagno da un bracconiere. La foto dell’animale sanguinante nei boschi di Bavari (GE) sta facendo il giro dei social, ottenendo crescente condanna da parte di una netta maggioranza di persone che non tollerano più queste barbarie.

L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) ricorda che "se è possibile che la ferita guarisca spontaneamente, per la sua vastità e per la resistenza della specie è più probabile che si infetti e condanni il cinghiale ad una lunga e terribile agonia, come accade quasi sempre agli animali colpiti in movimento da una freccia, di arco o di balestra, comunque proibite da inizio mese; un martirio che spesso finisce in modo atroce con l’aggressione mortale, quando è indebolito o moribondo, di lupi, volpi o tassi".

Intanto le adesioni alla raccolta di firme contro la caccia con l’arco, attivata sulla piattaforma Change.org da Antonella Belgrano lo scorso ottobre, in risposta all’appello lanciato da OSA, stanno raggiungendo le centomila: "Un traguardo che poche petizioni hanno raggiunto, ma che fino ad ora, non ha smosso l’inerzia dei consiglieri regionali, sia di maggioranza che, purtroppo, di minoranza, alcuni dei quali si erano impegnati a reagire ma di cui non si è saputo più nulla, mentre il promotore, il leghista Alessio Piana, è stato promosso assessore dalla giunta Toti".

"Purtroppo l’approvazione della legge regionale nel 2023 ha risvegliato l’interesse di cacciatori e non per questo autentico strumento di tortura". Per questo OSA invita, chi non lo avesse ancora fatto, a sottoscrivere e condividere la petizione, disponibile su https://www.change.org/p/vietare-la-caccia-con-arco-e-frecce-agli-animali-in-liguria.