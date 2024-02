Plodio, Silvia Paglialunga spegne 100 candeline (FOTO)

Lunedì scorso, una delegazione del comune di Plodio ha partecipato, assieme ai familiari, ai festeggiamenti per i 100 anni di Silvia Paglialunga.

Questa donna volitiva, originaria delle Marche con un forte accento marchigiano-romano, ha vissuto per quarant'anni nel piccolo comune valbormidese, dopo aver trascorso i precedenti venti a Carcare. Nonostante le avversità incontrate lungo il suo cammino, Silvia ha sempre dimostrato un'incredibile forza interiore.

La sua storia personale è segnata da una tragica perdita: la prematura scomparsa del marito in un incidente sul lavoro, che l'ha lasciata vedova in giovane età. Nonostante il dolore e le difficoltà, Silvia ha affrontato con determinazione ogni sfida, lavorando instancabilmente per molti anni presso l'hotel Riviera Suisse di Savona.

Ma non solo. Ha prestato servizio come milite nella Croce Bianca di Carcare, accompagnando e offrendo sostegno morale alle persone trasportate in ambulanza all'ospedale San Paolo.

"Siamo felici di poter festeggiare con la signora Silvia questo traguardo così prestigioso. Credo che abbia trovato a Plodio un ambiente che le ha permesso di affrontare le sue disavventure con coraggio e determinazione", commenta il sindaco Gabriele Badano.

La festa si è tenuta presso la casa dei nonni di Carcare, dove la neo centenaria risiede da alcuni anni.