Savona, il 22 febbraio la Fondazione Compagnia di San Paolo illustra il bando dedicato ai giovani Under 30

Il bando intende inoltre dare spazio a gruppi informali o formali che non si sono ancora misurati con strumenti di sostegno della Fondazione o che, in generale, non hanno mai immaginato di poter aver sostegno per un’idea che agisce per il bene comune.

Il bando si rivolge a: gruppi informali composti da almeno 5 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che vivono in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta; enti senza fini di lucro formalmente costituiti, con almeno il 75% di giovani tra i 18 e i 30 anni nell’organo di governo e che operino in Piemonte e/o Liguria e/o Valle d’Aosta. L’ente deve essere un soggetto ammissibile ai contributi della Fondazione Compagnia di San Paolo, secondo quanto indicato nelle Linee attuative del Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione.

Le candidature dovranno pervenire entro le ore 14:00 del 29 marzo 2024.

La call è la prima parte di un percorso a più fasi che prevede, lungo tutto il 2024, l’incubazione delle proposte selezionate attraverso l’ascolto per l’emersione dei bisogni, la formazione e l’accompagnamento tecnico a supporto dello sviluppo delle proposte e per il rafforzamento del gruppo.

Le iniziative selezionate potranno essere realizzate nel 2025 (fase 2: realizzazione/ implementazione).

Per maggiori dettagli ed il testo completo del bando : https://www.compagniadisanpaolo.it/it/news/sparkz-giovani-che-attivano/