Savona, al park di piazza del Popolo potenziamento di luci e telecamere per la sicurezza e il risparmio energetico

Nuovi punti luce e telecamere nel parcheggio di piazza del Popolo ed efficientamento energetico dell'impianto esistente.

La giunta ha approvato questa mattina, 22 febbraio, il progetto esecutivo per il potenziamento del sistema di illuminazione e di videosorveglianza del parcheggio.

All'attuale impianto di illuminazione mancano alcuni pali che erano stati tolti per problemi di stabilità e che erano un pericolo per l'incolumità pubblica, ma con disagi per gli utenti, in particolare nelle ore serali e notturne.

Il progetto, per un valore di 94.500 euro prevede: la sostituzione dei fari esistenti con quelli a led (4 per ciascun palo al centro della piazza e 2 sui pali laterali e quelli presenti nel parcheggio pubblico, infine in corrispondenza della pesa sarà installato solo un faro); l’integrazione con due nuovi pali di 15 metri di altezza, uno sul lato via IV Novembre (lato Provincia) l’altro al centro Piazza (lato Tribunale), dove in precedenza c'erano quelli rimossi; l’integrazione di due pali, uno sul lato via IV Novembre (lato Provincia) l’altro al centro Piazza (lato Tribunale), dove in precedenza erano presenti dei sostegni successivamente rimossi.

Il progeto prevede anche la sistemazione di telecamere sui pali che saranno sistemati.

L'intervento sarà in due fasi. Nell'immediato si provvederà alla sostituzione e implementazione delle luci già presenti; nella seconda saranno installati i 4 nuovi pali della luce e le telecamere.

Oltre ad avere una maggiore illuminazione e eliminare il disagio per gli utenti, i lavori permetteranno anche di avere un consistente risparmio energetico.