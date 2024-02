A Ispra la finale del concorso “Scrivi l’Amore-Premio Mario Berrino”, patrocinato dal Comune di Alassio

Domenica 25 febbraio alle ore 16 a Ispra, sul lago Maggiore, si svolgerà la finale della sedicesima edizione della rassegna letteraria “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino”, organizzata dall’Associazione culturale “Amici di Mario Berrino” di Ispra in collaborazione con l’Associazione Culturale Europea, la Fondazione Mario Berrino di Alassio, e con il patrocinio del Comune di Ispra, del Comune di Alassio e della Provincia di Varese.

L'evento si svolgerà presso l’auditorium del Club House del JRC, in via Esperia 467, ed è a ingresso libero.

Moltissime le opere, fra poesie e racconti, pervenute agli organizzatori da diciassette regioni italiane e da due Stati esteri confermando, una volta di più, il taglio internazionale della rassegna letteraria dedicata al Maestro Mario Berrino.

In occasione di questa finale, il sindaco di Alassio Marco Melgrati - davanti al Muretto di Alassio, vicino alla cassetta delle lettere d'amore e alla piastrella dedicata alla rassegna letteraria “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” - ha inviato un video messaggio di saluto agli organizzatori e ai finalisti, e ha sottolineato: “E' un vero piacere e un onore per il Comune di Alassio patrocinare una manifestazione così eccellente e di alto livello, che da ormai diversi anni suggella il gemellaggio culturale e la particolare amicizia tra la nostra città e la città di Ispra. Tutto questo avviene nel nome di una figura così grande come quella di Mario Berrino, indissolubilmente legata ad Alassio a partire dal simbolo più importante del Muretto. Come Sindaco di Alassio e a nome di tutta l'Amministrazione Comunale ringrazio l'Associazione Amici di Mario Berrino per contribuire attraverso questa splendida manifestazione, che ha potuto essere tanto apprezzata anche da Mario Berrino stesso nelle sue prime edizioni, a ricordare questo straordinario e geniale personaggio”.

Nel corso della premiazione il Comitato Artistico del Premio Berrino darà lettura delle opere finaliste con la presenza sia della Corale Santo Stefano di Taino che del Coro Fiocco di Neve di Ispra, entrambi diretti dal Maestro Carmelo Massimo Torre, fondatore dell’Associazione Musica Musica di Ispra. E' inoltre prevista, per tutto lo svolgimento della finale, un’esposizione artistica da parte dell’Atelier Atomico di Ispra.

Verranno assegnati, oltre al Premio Berrino per le categorie adulti e giovani per le sezioni in gara ovvero poesia e racconto, tre premi speciali: Il Premio della Critica “Maestro Giovanni Seveso”, il Premio “Mariarosa Lancini Costantini” riservato ad un’opera scritta da una donna e il Premio “Avv. Santino Giorgio Slongo” riservato ad un’opera particolarmente originale.