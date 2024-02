Manganellate ai manifestanti a Pisa, dal Tavolo della Pace Savona”: “Inaccettabile l’uso brutale della forza pubblica”

Il Comitato " il Tavolo della Pace di Savona " condanna il comportamento tenuto oggi dalle Forze di Polizia a Pisa, che ha caricato con i manganelli le studentesse e gli studenti liceali, in gran parte minorenni, che stavano manifestando pacificamente.

“La Polizia ha ferito e picchiato giovani inermi che manifestavano il loro pensiero e le loro opinioni, in difesa di una giusta causa come quella a sostegno della Palestina e contro il genocidio – spiegano -. Ancora una volta si è tentato di negare il diritto al dissenso attraverso la violenza e con metodi non compatibili con una democrazia”.

“Provocano sdegno e preoccupazione anche i metodi di fermo utilizzati, con i ragazzi fatti addirittura stendere per terra come se fossero dei pericolosi terroristi – proseguono -. Le associazioni si schierano con gli studenti e le studentesse, dei quali condividono i temi portati avanti nella manifestazione e contro questi metodi brutali usati dalle forze dell'ordine, che stanno diventando uno strumento di espressione antidemocratica in tutto il Paese. Riteniamo incomprensibile e inaccettabile un uso così brutale della forza pubblica”.

“Al fine di difendere la democrazia e la Costituzione Antifascista, le associazioni e la Cgil di Savona organizzeranno delle iniziative di rilancio in merito al diritto di manifestare le proprie idee e in difesa dei principi Costituzionali a partire dal presidio di martedì 27 febbraio alle ore 17.30 in piazza Mameli a Savona”, concludono i membri del Tavolo della Pace di Savona .