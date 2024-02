Auto ribaltata ad Albenga, nella zona di Campochiesa. L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autogrù e gli operatori sanitari. Il conducente del veicolo è uscito autonomamente senza riportare conseguenze fisiche.

Nella dinamica del sinistro, l'automobile è finita in un campo. Le cause dell'incidente sono ancora in fase di accertamento.