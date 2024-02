Berlangieri decadrà da presidente del'Unione Industriali: quali gli scenari per la successione?

Angelo Berlangieri non sarà più il presidente dell'Unione Industriali di Savona.

Con la candidatura alla carica di sindaco per le elezioni amministrative di Finale Ligure annunciata ieri mattina, andrà a decadere così il suo ruolo di vertice alla guida degli industriali savonesi ad un anno e mezzo dall'effettiva scadenza del 2025.

A questo punto si andrebbe ad aprire una "partita" per la successione che prima di tutto porterà alla scelta molto probabilmente di un reggente.

Difficile che possano concorrere al ruolo di numero uno, il direttore Alessandro Berta (dal 2012 alla direzione, successore di Luciano Pasquale) e il responsabile dei rapporti sindacali, risorse umane, finanziamenti alle imprese, sezione imprenditori edili Mattia Minuto (fondamentale negli ultimi mesi per la scelta del nuovo direttore generale di Tpl Linea), due figure prettamente tecniche, particolarmente importanti da anni per il lavoro nella sede di via Gramsci.