Bus Tpl Linea in panne, traffico bloccato in Finalborgo verso Marina

AGGIORNAMENTO ORE 10.50 : il mezzo è stato rimosso e avviato alla riparazione del guasto, il traffico è tornato a scorrere regolarmente.

AGGIORNAMENTO ORE 10.13 : sfruttando la fine della sosta di uno dei mezzi parcheggiati nel parcheggio alla sinistra della carreggiata, il traffico è riuscito a defluire anche se tuttavia il mezzo rimane ancora bloccato rendendo di fatto impossibile il passaggio ai mezzi pesanti.

***

Traffico in tilt nella mattinata odierna, intorno alle 9.50, a Finalborgo in via Vecchie Mura, dove un pullman di Tpl Linea è rimasto bloccato per un guasto meccanico all'altezza della farmacia, zona ex peso pubblico.

Provenendo dalla Sp27, via Cavassola e verso la strettoia di via Brunenghi il traffico è così rimasto paralizzato, essendo la strada molto stretta con nessuna possibilità di fare defluire i mezzi in condizioni normali di traffico.