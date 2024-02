Bormida, frana sulla provinciale 38: strada chiusa (VIDEO)

Vigili del fuoco mobilitati a causa della neve che ha interessato la Val Bormida nelle ultime ore.

La centrale operativa ha ricevuto diverse chiamate riguardanti alberi pericolanti in tutto l'entroterra. Inoltre, si è verificata una frana sulla strada provinciale 38 Mallare-Bormida-Osiglia.

"Si tratta di un cantiere privato per il passaggio delle pale eoliche che stanno posizionando in zona", spiega il presidente della provincia di Savona, Pierangelo Olivieri. "Abbiamo già inviato per le vie brevi una comunicazione al direttore dei lavori e ora procederemo con una nota formale. Stavamo già sollecitando la ditta poiché non condividiamo la conduzione del cantiere, dell'area e della gestione ordinaria della strada".

La carreggiata è stata chiusa dai vigili del fuoco. Al momento il transito è deviato sulla strada comunale di Bormida.