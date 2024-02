Savona, torna il Premio Letterario Nazionale "Benabe-Cuore a Cuore Memorial Padre Umberto Vallarino"

Torna il Premio Letterario Nazionale "Benabe-Cuore a Cuore Memorial Padre Umberto Vallarino", giunto alla sua terza edizione, organizzato per sostenere la Fraternità Francescana Cappuccina di Savona e le missioni dei Padri Cappuccini in Centrafrica e in Perù.

Da questa edizione, il premio è dedicato alla memoria di Padre Umberto Vallarino, ispiratore del progetto Benabe-Cuore a Cuore e missionario per cinquant'anni in Africa. Padre Umberto è tornato alla casa del Padre lo scorso 27 aprile, ma resta indelebile il suo messaggio di carità e di accoglienza, il suo sapersi mettere in ascolto per comprendere e condividere.

Le prime due edizioni del concorso hanno visto la numerosa partecipazione di poeti e scrittori da tutta Italia e anche dall'estero: il concorso è infatti suddiviso in varie sezioni, dalla poesia a tema religioso a quella a tema libero, dalla narrativa, sempre a tema religioso e a tema libero, dalla poesia in dialetto per arrivare alla sezione dedicata ai libri editi di poesia.

Il Premio Letterario Nazionale "Benabe-Cuore a Cuore Memorial Padre Umberto Vallarino" ha ottenuto, sin dalla sua prima edizione, il patrocinio del Comune di Savona.

La scadenza per l’invio delle opere è fissata al 15 Aprile 2024. Farà fede il timbro postale o l’ora di inoltro della mail.