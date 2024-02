Tpl Linea, variazioni al servizio per il Trofeo Laigueglia

Tpl Linea avvisa l’utenza che, in conseguenza della manifestazione ciclistica Trofeo Laigueglia, in programma mercoledì 28 febbraio, potranno verificarsi variazioni al servizio di trasporto pubblico locale per il passaggio dei corridori e il regolare svolgimento della competizione sportiva.

Le possibili modifiche riguardano la tratta compresa tra Ceriale-Andora e il relativo entroterra, nel periodo compreso tra le ore 10.30 e le ore 16.45 circa. L'azienda informa, inoltre, che in conseguenza della chiusura dell’Aurelia nel tratto compreso tra Laigueglia e Andora, prevista tra le 14.10 circa e le 16.45 circa, la linea 40 Finale – Andora concluderà il suo itinerario nel centro di Alassio.

Tpl Linea ha organizzato un servizio navetta tra il centro di Alassio e la stazione di Laigueglia. Le partenze da Andora sino a Laigueglia delle 14:40 – 15:00 – 15:35 – 16:00 – 16:25 – 16:55 – 17:25 saranno soppresse. Una volta concluso l’evento sportivo il servizio di trasporto pubblico locale tornerà regolare.

L'azienda si scusa per i possibili disagi sugli orari di transito e passaggio dei bus a seguito della competizione sportiva. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019-2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00).