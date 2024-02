A Varazze il film "Sound of freedom - Il canto della libertà"

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo alle ore 21:15 al Cinema Teatro Don Bosco di Varazze sarà in proiezione in anteprima per la provincia di Savona il film "Sound of freedom - Il canto della libertà", tratto dalla vera storia di Timothy Ballard, ex agente governativo americano e fondatore di Operation Underground Railroad, un’organizzazione no profit impegnata a smantellare la tratta di minori ridotti in schiavitù per sfruttamento sessuale in Colombia.

Il lungometraggio del 2023 è diretto da Alejandro Monteverde con la produzione esecutiva di Mel Gibson ed ha fra i suoi interpreti principali Jim Caviezel e il premio Oscar Mira Sorvino. È un film denuncia sul traffico dei minori a fini pedopornografici: una piaga sociale molto diffusa che crea schiavitù di innocenti e arricchisce gli speculatori.

"Lo scottante tema trattato provoca certamente attenzione e sensibilità verso questo orribile fenomeno e tutti siamo chiamati a porre una barriera ideologica e culturale, favorendo la crescita della promozione dei piccoli, che rappresentano il futuro dell’umanità", dichiarano i promotori della proiezione. Il biglietto d'ingresso costa biglietto 8 €. Per informazioni si può telefonare al numero 3488045136 o visitare il sito web cineteatrodonbosco.eu.