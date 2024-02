Savona, troppe piogge scatta l'emergenza per la raccolta dei reflui di Cima Montà

Con le forti piogge di questi giorni, e il meteo che anche per i prossimi prevede altre precipitazioni, c'è il rischio che il sistema di raccolta delle acque superficiali e profonde della discarica di Cima Montà non siano sufficienti per lo smaltimento dei reflui in caso di forti e continue precipitazioni. In genere i reflui vengono convogliati in un pozzo di raccolta da cui vengono smaltiti attraverso una condotta fognaria.

La condotta, percorrendo tutta la vallata, collega il punto di raccolta alla fognatura comunale che si trova nei pressi della frazione di Montemoro. L'unico punto di raccolta e smaltimento è dalla sede operativa del Consorzio di Depurazione Acque del Savonese di Via Caravaggio, ma molto distante dalla discarica di Cima Montà "per cui il trasporto del refluo - spiega l'ordinanza -, in caso di grosse quantità, risulterebbe oltremodo costoso e richiederebbe un gran numero di mezzi non disponibili durante le situazioni emergenziali".