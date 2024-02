Savona, stazione di posta in via De Amicis la giunta approva il documento d'indirizzo

La giunta di Palazzo Sisto ha approvato il documento d'indirizzo per la realizzazione di una stazione di posta/centro servizi nell'edificio della mensa Caritas di via De Amicis, in particolare nella parte superiore che attualmente ospita alcune associazioni.

Il progetto (da 1.090.000 euro) è dedicato in particolare alle persone senza fissa dimora e prevede di realizzare una stazione di posta-centro servizi a Savona, nell’edificio di via De Amicis che attualmente ospita la mensa.

Qui si prevede la realizzazione di docce, armadietti, la dotazione di un servizio medico, un fermo posta e interventi di “housing first” anche per le persone dimesse dall’ospedale che possono beneficiare delle prestazioni del Progetto Meglio a Casa.

“La stazione di posta-centro servizi rientra tra i lavori finanziati con risorse del Pnrrr- spiega l'assessore Riccardo Viaggi – Il passaggio in giunta del documento di indirizzo è il primo passo a cui seguiranno le fasi di progettazione successiva. Le associazioni attualmente nell'edificio dovranno lasciare gli spazi per fine agosto e speriamo di partire con i lavori per l'autunno in modo da completarli nei termini stabiliti dal Pnrr”.