Cairo, inaugurato il nuovo ponte dei Chinelli. Rixi: "Un’opera attesa da tempo, moderna e sicura"

È stato inaugurato oggi il nuovo Ponte dei Chinelli, infrastruttura strategica per la viabilità della Val Bormida, alla presenza del viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi. Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini, il vicesindaco Roberto Speranza, l’assessore comunale allo Sport e consigliere provinciale Marco Dogliotti, l’assessore regionale Paolo Ripamonti e i consiglieri regionali Angelo Vaccarezza e Sara Foscolo.

Il nuovo ponte, realizzato a campata unica, sostituisce la struttura precedente, demolita nel giugno dello scorso anno, e rappresenta un tassello centrale del più ampio programma di messa in sicurezza delle principali opere infrastrutturali del territorio, duramente colpite dagli eventi alluvionali del 2019. L’intervento è stato reso possibile grazie ai fondi della Protezione civile nazionale, veicolati attraverso Regione Liguria. Complessivamente, i lavori che hanno interessato anche il Ponte Italia ’61 e il Ponte degli Aneti ammontano a un investimento di circa 2,5 milioni di euro.

Si tratta di un’opera moderna, progettata secondo criteri di maggiore sicurezza e resilienza, che restituisce alla comunità un collegamento fondamentale dopo anni di criticità legate al maltempo e ai danni strutturali accumulati nel tempo.

"Con l’inaugurazione del nuovo Ponte dei Chinelli restituiamo alla Val Bormida un’infrastruttura moderna, sicura e funzionale, attesa da tempo e fondamentale per la viabilità e la vita quotidiana di cittadini e imprese", ha dichiarato il viceministro Rixi. "Investire sulle infrastrutture significa investire sul futuro delle nostre comunità. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo risultato".

Al termine della cerimonia ufficiale, il viceministro ha incontrato amministratori e imprenditori locali nella sala di rappresentanza di Palazzo Scarampi, per un confronto dedicato alle prospettive di sviluppo del territorio.