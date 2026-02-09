Infrastrutture turistiche e cofinanziamenti, Anci e Regione al lavoro insieme. Berlangieri: “Serve un parco progetti solido”

Hanno cominciato a mettere a fuoco strategie e priorità che i Comuni porteranno al prossimo Tavolo di concertazione regionale Anci Liguria e la Regione, rappresentata dal suo direttore generale del Dipartimento Turismo, nell’incontro tenutosi quest’oggi col coordinamento della Commissione Turismo e Promozione dell’associazione degli enti locali.

Al centro dei lavori l’analisi del piano di promozione turistica dell’Agenzia regionale “In Liguria”. Il giudizio espresso dalla Commissione Anci è stato complessivamente positivo, senza particolari criticità emerse, con la conferma della validità della strategia di marketing territoriale delineata per il prossimo anno.

Un passaggio rilevante ha riguardato anche la modifica alla legge regionale 1/2008. A seguito di una recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha rimosso alcuni vincoli, è ora possibile richiedere lo svincolo delle strutture alberghiere dimostrando la “non sostenibilità economica” dell’impresa. Su questo punto Berlangieri ha sollecitato la Regione a definire procedure chiare e una documentazione puntuale che i Comuni dovranno richiedere per certificare tale condizione, evitando incertezze interpretative e applicative.

Ampio spazio, infine, alla discussione sul Fondo Unico Nazionale del Turismo, sia per quanto riguarda le spese correnti sia per gli investimenti in conto capitale. Per poter intercettare queste risorse, è emersa la necessità che i Comuni liguri mettano a disposizione un database di progetti di fattibilità tecnico-economica relativi alle infrastrutture turistiche, così da farsi trovare pronti ad accedere ai cofinanziamenti, che possono arrivare fino al 50 per cento, previsti dal Fondo Strategico nazionale e regionale.

“Abbiamo lavorato per armonizzare le esigenze dei Comuni con le linee strategiche regionali – ha commentato Angelo Berlangieri –. La creazione di un parco progetti solido è fondamentale per non perdere le opportunità di investimento offerte dai fondi nazionali, garantendo alla Liguria infrastrutture moderne e competitive”.

Le risultanze emerse nel corso della Commissione saranno ora presentate ufficialmente al Tavolo di concertazione per il Turismo e il marketing territoriale, passaggio decisivo per la loro traduzione in atti operativi.