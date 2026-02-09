L'ex Convento dei Frati Cappuccini a Varazze verrà riqualificato: prevista una funzione residenziale

Il complesso edilizio dell'ex Convento dei Frati Cappuccini di Varazze di via San Francesco d'Assisi verrà rigenerato.

Nello scorso consiglio comunale è stata trattata la pratica per l'adozione del rapporto preliminare di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS).

Nel luglio del 2023 era stata presentata una domanda con la proposta progettuale per la perimetrazione dell'ex compendio con l'esclusione della chiesa che non rientra nel perimetro di rigenerazione urbana.

Sarà esclusa dal progetto la chiesa ma sarà riqualificata l'area in stato di abbandono e avanzato degrado e "verranno mantenute le strutture storiche, demolite e ricostruite le perfettazioni e parti spurie con la previsione di una funzione residenziale per l'intero compendio" ha detto il vicesindaco e assessore Filippo Piacentini in consiglio.

La volumetria esistente è di 4745 mq. Verrà riutilizzato e riqualificato l'edificato esistente, potenziati i parcheggi pertinenziali e eliminati gli elementi di degrado anche ambientali.

Nel parlamentino varazzino è stato deliberato il perimetro dell'intervento di rigenerazione urbana e in seguito verrà portata la convenzione con tutti gli obblighi del soggetto proponente con le quote da versare e le opere pubbliche connesse all'operazione.

"Gli investimenti proprio per quella tipologia di attività sono talmente estesi che siamo sempre in carenza di risorse, come interventi per il dissesto idrogeologico ne abbiamo in progettazione parecchi e quindi sicuramente troveranno ubicazione nei capitoli adeguati" ha commentato PIacentini rispondendo alla consigliere di "Varazze Domani" Paola Busso che chiedeva delucidazioni sulla cifra che verrà destinata al comune.

"L'intervento non è in un'area degradata ma anzi di grande pregio per la città, vedo solo la vista e il verde intorno, quindi anche il valore dell'operazione risulterà di un certo livello" ha detto la consigliere di opposizione.