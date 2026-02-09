Savona, accordo tra Comune e Autorità Portuale per asfaltare le strade percorse dai mezzi pesanti diretti al porto

“Stiamo per firmare un accordo con l’Autorità di sistema portuale che si farà carico di asfaltare le strade per raggiungere il porto”.

Ad annunciarlo è stato l’assessore Francesco Rossello nell’ambito dell’incontro con il Comitato di quartiere di Legino, nei giorni scorsi.

Avere un porto nel centro città, per una città come Savona, comporta un flusso di traffico che attraversa l’abitato, sulla direttrice tra il casello autostradale di Zinola e il porto, e nella parte che porta alla SP 29, soprattutto per quanto riguarda i carichi di carbone che dal porto sono destinati alla cokeria di Bragno. Un impatto forte sia sulla mobilità cittadina sia sullo stato del fondo stradale che, sollecitato dal peso dei mezzi pesanti, è più soggetto ad ammaloramenti e problemi strutturali.

In questo contesto si inserisce l’accordo raggiunto tra Comune e Autorità Portuale, che sarà siglato prossimamente.

“Si tratta del cosiddetto ultimo miglio – ha spiegato Rossello – e nell’accordo che verrà sottoscritto è previsto che l’Autorità portuale si faccia carico dell’asfaltatura delle strade sulla direttrice tra il casello di Zinola e il porto, quella che va verso corso Ricci e da Miramar alla rotatoria”.

Il progetto dell’“Ultimo Miglio” per il sistema portuale di Savona e Vado Ligure, gestito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, mira a migliorare i collegamenti tra i bacini portuali, le reti autostradali (A10) e la viabilità urbana, riducendo l’impatto dei tir sul traffico cittadino.

Tra gli impegni dell'Ultimo miglio c’è l’accordo di programma del 2025, con il quale l’Autorità Portuale ha definito intese con i Comuni di Savona, Vado Ligure, Bergeggi, Albisola Superiore e Albissola Marina per la manutenzione e la sicurezza delle strade comunali ad alta intensità di traffico portuale (recente è la manutenzione della galleria dell’Arsenale di accesso al porto di Savona).