Altro che Poseidone: a Varazze arriva il cinghiale surfista (VIDEO)

Dal “Poseidone surfista” al “Cinghiale surfista”.

Dopo l’opera che tanto ha fatto discutere e che potrebbe trovare collocazione nella futura riqualificata piazza Vittorio Veneto – opera che, va precisato, non è ancora contrattualizzata ed è attualmente oggetto di valutazione nell’ambito dell’incarico di consulenza esterna affidato allo storico dell’arte Marco Franzone, Varazze torna a far parlare di sé, questa volta grazie a un episodio decisamente più… selvatico.

Nella giornata di ieri ha iniziato a circolare sui social un video pubblicato nelle storie Instagram da una giovane varazzina.

Le immagini mostrano un cinghiale emergere dall’acqua con sorprendente nonchalance, spinto dalle onde, proprio accanto a un surfista che aveva appena concluso una delle classiche acrobazie nel punto più amato dagli appassionati della tavola.

Una scena surreale, tra stupore e divertimento, che non poteva non scatenare l’ironia degli utenti: dopo il “Poseidone surfista”, ecco ora il “cinghiale surfista”, nuovo protagonista inatteso delle onde di Varazze.