Savona, sorpresi dai carabinieri a rubare in un deposito di materiale edile: tre arresti

La segnalazione di “movimenti sospetti” all’interno di un magazzino in località Ciantagalletto è arrivata da un Carabiniere che, in quel momento, non era in servizio e stava passeggiando insieme al suo cane. Il militare, notata la situazione sospetta, ha immediatamente allertato i colleghi senza mai perdere di vista i tre soggetti, che erano intenti a caricare il materiale edile su un furgone. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Savona, che in quel momento stavano effettuando dei controlli in un’altra zona della città, sono immediatamente intervenuti sul posto con tutte le pattuglie disponibili e hanno fermato in flagranza i tre giovani cittadini stranieri.